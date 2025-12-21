San Nicolás: Regatas visita a San Martín con ventaja y busca sellar la clasificación Torneo Regional Amateur

El equipo de la ribera viajará a Pérez Millán para enfrentar al General, tratando de hacer valer el triunfo por 2 a 0 que consiguió en Barrio Prado Español. El Norte

San Martín de Pérez Millán recibirá este domingo desde las 18.00 a Regatas de San Nicolás, en el partido de vuelta de la segunda fase de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo de la ribera llega con ventaja tras el triunfo 2 a 0 obtenido en Barrio Prado Español.

Regatas llega con ventaja y números a favor El conjunto dirigido por Sergio Barbieri aparece como favorito en la serie, no solo por el resultado de la ida sino también por lo mostrado en el juego. Regatas fue superior y generó situaciones como para ampliar la diferencia, además de sostener una marcada supremacía en los cruces recientes entre ambos equipos durante la temporada.

San Martín, obligado a cambiar la imagen en Pérez Millán El equipo de Diego Yaworski necesita un triunfo por tres goles para clasificar directamente o por dos para llevar la definición a los penales. Para este compromiso se esperan varias modificaciones respecto al partido de ida, buscando mayor peso ofensivo y una reacción futbolística ante su gente.

Formaciones probables y datos del partido El encuentro se disputará en la cancha de San Martín, con arbitraje de Lucas Maldonado y una terna íntegramente rosarina. Regatas repetiría el once inicial, mientras que el General apostará a un equipo renovado para intentar revertir la serie y seguir con vida en el Torneo Regional Amateur.

Probables formaciones Cancha: San Martín Hora: 18.00 Árbitro: Lucas Maldonado Asistentes: Rodrigo Fanari y Lautaro Jara Cuarto árbitro: Marcelo Muñoz, todos de Rosario San Martín (Pérez Millán): Fausto Roma; Joaquín Cabrera, Robertino Stoccafisso, Joaquín Macías, Hernán Ansaloni; Milton Bengoechea, Rodrigo Pérez, Juan Ceballos, José Gómez; Máximo Giolito y Alan Pérez. DT: Diego Yaworski. Regatas: Nicolás Dormisch; Andrés Ferrari, Mauro Ressi, Federico Gay, Alejandro Nardi; Jonathan Rodríguez, Mateo Ramos, Gabriel Serrano, Tobías Castillo; Lautaro Principiano y Flavio Ciampichetti. DT: Sergio Barbieri.

