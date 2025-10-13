lunes 13 de octubre de 2025
    Detuvieron a dos jóvenes en San Nicolás, uno con pedido de captura y antecedentes penales

    El operativo de la UTOI se realizó en Av. Viale y Olleros de San Nicolás, Uno detenido tenía varias capturas vigentes y era considerado de alta peligrosidad.

    13 de octubre de 2025 - 08:45
    Detenidos dos jóvenes con antecedentes y pedidos de captura en San Nicolás.

    Detenidos dos jóvenes con antecedentes y pedidos de captura en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás detuvo en horas de la tarde de este domingo a dos jóvenes durante un operativo realizado en la intersección de Avenida Viale y Olleros, siendo ambos de 22 y 18 años.

    Según informaron fuentes policiales, uno de los aprehendidos —de 22 añosposeía antecedentes penales y múltiples pedidos de captura vigentes, siendo calificado por las autoridades como “de alta peligrosidad”. El otro detenido, de 18 años, contaba con un pedido de detención por el delito de “uso agravado de arma de fuego”, emitido por la Titular del Juzgado de Garantías N° 3, María Eugenia Maiztegui.

    Secuestro de un automóvil y traslado a la comisaría de los jóvenes

    Ambos se desplazaban a bordo de un vehículo BMW color gris, que fue secuestrado y trasladado a sede policial como parte de las actuaciones.

    El procedimiento, que tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas, fue caratulado como “pedido de detención” y quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Tras la aprehensión, los dos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la UFI N° 3, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

