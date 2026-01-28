San Nicolás proyecta nueva avenida costanera para unir Parque San Martín y Parque del Acuerdo

El secretario municipal de Obras Públicas, Jeremías Gastellu, en los estudios de EL NORTE Stream. El Norte

La obra, que implica varias licitaciones, apunta a finalizarse entre abril y mayo, ofreciendo más espacios verdes y un paseo costero integral para los vecinos de San Nicolás.

La primera etapa de la obra incluyó la demolición del muro sobre calle Rivadavia, entre San Lorenzo y Pringles, lo que abrió visualmente la zona. Esta intervención permitirá el paso de la nueva avenida por calle Colón, garantizando acceso desde el Parque San Martín hasta el Parque del Acuerdo, sin afectar las edificaciones del Batallón, que conservarán su ingreso por Necochea.

Avenida costanera: diseño y conectividad urbana El secretario de Obras Públicas, Jeremías Gastellu, explicó que la avenida costanera tendrá mucho espacio verde, caminos y veredas, consolidando un recorrido que atraviesa San Nicolás de norte a sur. La obra busca integrar la ciudad al río, creando un paseo seguro y atractivo, con iluminación, cámaras de seguridad y áreas de recreación.

Impacto social y recuperación de espacios públicos para vecinos El intendente Santiago Passaglia destacó la importancia de abrir la ciudad hacia el río y el futuro. El proyecto no solo recupera terrenos antes inaccesibles, sino que fortalece la interacción de los vecinos con los espacios públicos, fomentando cuidado y participación. La iniciativa también atrae visitantes, aumentando el valor recreativo de San Nicolás.

Plazos de obra y etapas futuras Según Gastellu, la avenida costanera se proyecta para finalizar entre abril y mayo de este año. La obra comprende varias licitaciones y continuará con nuevas etapas, priorizando sustentabilidad y mantenimiento sencillo. El objetivo final es permitir un recorrido continuo desde Riverland hasta el Parque del Acuerdo, consolidando la transformación urbana de la ciudad.

