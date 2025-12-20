sábado 20 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria

    Desde las 18 horas, el Calamar y el Pincha definirán el Trofeo de Campeones en el Estadio San Nicolás, en una final histórica.

    20 de diciembre de 2025 - 17:21
    Desde las 18.00, el Calamar y el Pincha definirán el “Trofeo de Campeones” en el Estadio de San Nicolás.

    Desde las 18.00, el Calamar y el Pincha definirán el “Trofeo de Campeones” en el Estadio de San Nicolás.

    0221.com.ar

    Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este domingo desde las 18 en el Estadio San Nicolás para definir al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro, que promete intensidad y emoción, reunirá a dos equipos que se consagraron en el Torneo Apertura y Clausura, respectivamente, y pondrán en juego mucho más que una estrella.

    Lee además
    El intendente Santiago Passaglia se refirió al estado de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio cumplió con todos los requerimientos solicitados.

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal
    Con estafas digitales y compras por internet al tope de los reclamos, la intervención de la OMIC permitió multiplicar por tres lo obtenido el año pasado.

    La OMIC recuperó $220 millones para vecinos de San Nicolás en lo que va de 2025

    San Nicolás, escenario de una final histórica

    El Estadio San Nicolás volverá a ser protagonista del fútbol argentino al albergar el partido más trascendente desde su inauguración. La definición del Trofeo de Campeones representa un hito para la ciudad, que se consolida como sede de grandes eventos deportivos a nivel nacional.

    Hasta el momento, el encuentro oficial de mayor relevancia disputado en este estadio había sido la semifinal de la Liga Profesional 2024 entre Argentinos Juniors y Vélez. La final entre Platense y Estudiantes eleva aún más la jerarquía del escenario, al tratarse de un título oficial con clasificación directa a futuras finales.

    El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y tendrá a Pablo Dóvalo a cargo del VAR.

    Platense, el sueño del torneo Apertura hecho realidad

    El Calamar llega a esta final tras protagonizar una de las mayores sorpresas de los últimos años en el fútbol argentino. En el Torneo Apertura, Platense eliminó de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo, antes de imponerse en la final ante Huracán.

    Esa campaña histórica le permitió al equipo alcanzar su primera gran consagración y ganarse un lugar en esta definición. Con un plantel que combina experiencia y ambición, Platense buscará coronar una temporada inolvidable con una nueva estrella.

    Walter Zunino deberá definir el once inicial, con algunas dudas en el arco y en la delantera, aunque el equipo mantendría la base que lo llevó a este logro histórico.

    Estudiantes llega fortalecido tras ganar el torneo Clausura

    El Pincha atraviesa un gran presente futbolístico luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura en una definición apasionante frente a Racing, que se resolvió por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Ese título le aseguró, además, la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

    Estudiantes ya sabe lo que es ganar el Trofeo de Campeones: en la edición pasada goleó 3-0 a Vélez y levantó este trofeo por primera vez en su historia. Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez intentará repetir y sumar una nueva estrella a su rica trayectoria.

    El ganador del encuentro no solo se quedará con el título, sino que también obtendrá el derecho a disputar la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y, eventualmente, la Recopa de Campeones.

    Datos del partido

    Hora: 18.00

    Estadio: San Nicolás

    Árbitro: Leandro Rey Hilfer

    VAR: Pablo Dóvalo

    TV: ESPN Premium y TNT Sports

    Posibles formaciones

    Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini.

    DT: Walter Zunino.

    Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwin Cetré.

    DT: Eduardo Domínguez.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    La OMIC recuperó $220 millones para vecinos de San Nicolás en lo que va de 2025

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

    Una joven de San Nicolás fue apuñalada por su esposo en Italia y permanece internada

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente Santiago Passaglia se refirió al estado de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio cumplió con todos los requerimientos solicitados.

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde las 18.00, el Calamar y el Pincha definirán el “Trofeo de Campeones” en el Estadio de San Nicolás.

    San Nicolás: Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria
    Esta fecha se ha convertido en la ocasión ideal para homenajear una de las bebidas más emblemáticas y refrescantes de la cultura española que se instaló con fuerza en América del Sur.

    Día de la Sangría: por qué se la celebra y cómo preparar esta bebida refrescante en simples pasos

    La Dirección de Turismo confirmó la apertura de las instalaciones del Complejo Municipal ex Tiro Federal.

    San Pedro: Abre el Complejo Turístico ex Tiro Federal y se consolida como epicentro del verano 2026

    En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

    Bajó la temperatura y llegó el respiro: ¿Habrá nuevas lluvias en Pergamino?

    el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?