San Nicolás: Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria

Desde las 18.00, el Calamar y el Pincha definirán el “Trofeo de Campeones” en el Estadio de San Nicolás.

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este domingo desde las 18 en el Estadio San Nicolás para definir al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro, que promete intensidad y emoción, reunirá a dos equipos que se consagraron en el Torneo Apertura y Clausura, respectivamente, y pondrán en juego mucho más que una estrella.

El Estadio San Nicolás volverá a ser protagonista del fútbol argentino al albergar el partido más trascendente desde su inauguración. La definición del Trofeo de Campeones representa un hito para la ciudad, que se consolida como sede de grandes eventos deportivos a nivel nacional.

Hasta el momento, el encuentro oficial de mayor relevancia disputado en este estadio había sido la semifinal de la Liga Profesional 2024 entre Argentinos Juniors y Vélez. La final entre Platense y Estudiantes eleva aún más la jerarquía del escenario, al tratarse de un título oficial con clasificación directa a futuras finales.

El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y tendrá a Pablo Dóvalo a cargo del VAR.

Platense, el sueño del torneo Apertura hecho realidad

El Calamar llega a esta final tras protagonizar una de las mayores sorpresas de los últimos años en el fútbol argentino. En el Torneo Apertura, Platense eliminó de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo, antes de imponerse en la final ante Huracán.

Esa campaña histórica le permitió al equipo alcanzar su primera gran consagración y ganarse un lugar en esta definición. Con un plantel que combina experiencia y ambición, Platense buscará coronar una temporada inolvidable con una nueva estrella.

Walter Zunino deberá definir el once inicial, con algunas dudas en el arco y en la delantera, aunque el equipo mantendría la base que lo llevó a este logro histórico.

Estudiantes llega fortalecido tras ganar el torneo Clausura

El Pincha atraviesa un gran presente futbolístico luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura en una definición apasionante frente a Racing, que se resolvió por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Ese título le aseguró, además, la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Estudiantes ya sabe lo que es ganar el Trofeo de Campeones: en la edición pasada goleó 3-0 a Vélez y levantó este trofeo por primera vez en su historia. Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez intentará repetir y sumar una nueva estrella a su rica trayectoria.

El ganador del encuentro no solo se quedará con el título, sino que también obtendrá el derecho a disputar la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y, eventualmente, la Recopa de Campeones.

Datos del partido

Hora: 18.00

Estadio: San Nicolás

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Posibles formaciones

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini.

DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.