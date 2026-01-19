lunes 19 de enero de 2026
    • San Nicolás patentó 2241 motos en 2025 y el mercado creció más de un 30%

    El patentamiento de motos tuvo un fuerte repunte durante 2025 en San Nicolás, en sintonía con la tendencia nacional.

    19 de enero de 2026 - 18:13
    La venta de motos y ciclomotores registró un repunte en todo el país durante el año que pasó, con un crecimiento de más del 30% respecto de lo que había sucedido en 2024. San Nicolás fue parte del boom sobre dos ruedas.

    La venta de motos y ciclomotores registró un repunte en todo el país durante el año que pasó, con un crecimiento de más del 30% respecto de lo que había sucedido en 2024. San Nicolás fue parte del boom sobre dos ruedas.

    El Norte

    El mercado de motos y ciclomotores cerró 2025 con números altamente positivos en San Nicolás, donde se patentaron 2241 unidades a lo largo del año. El crecimiento interanual superó el 30%, impulsado por la estacionalidad, una mayor demanda de movilidad accesible y buenas expectativas del sector para 2026.

    Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize dio vuelta el amistoso en el estadio de San Nicolás y sumó confianza antes del debut oficial.

    En San Nicolás Boca Juniors le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con una victoria
    El Hospital San Felipe informó que se encuentra disponible la vacuna contra el dengue sin necesidad de solicitar turno, facilitando el acceso a la población dentro del rango etario habilitado.

    Vacunación contra el dengue en San Nicolás: el Hospital San Felipe aplica dosis sin turno previo

    Crecimiento del mercado de motos en San Nicolás durante 2025

    La estacionalidad terminó imponiéndose a la incertidumbre económica y política, y el año cerró con un incremento cercano al 34% en las ventas de motos nuevas. Los meses de primavera y verano concentraron la mayor cantidad de patentamientos, aunque algunas marcas lograron destacarse incluso en pleno invierno. Desde las concesionarias locales señalaron que la competencia entre marcas y puntos de venta fue intensa y positiva.

    Ranking de las motos más vendidas en la ciudad

    Con un total de 483 unidades, Honda lideró cómodamente el mercado nicoleño, manteniendo un promedio mensual de 35 motos patentadas. Muy por detrás se ubicaron Corven con 243 unidades, Gilera con 226, Motomel con 203 y Keller con 187. Si bien las tendencias nacionales influyen, San Nicolás presenta particularidades propias en la elección de marcas y modelos.

    Panorama nacional y expectativas para 2026

    A nivel país, el mercado de motos también tuvo un año récord: se patentaron 650.325 unidades, superando al de automóviles. Según datos del SIOMAA, diciembre fue clave para el cierre positivo del año. Desde la Cámara de Fabricantes de Motovehículos destacaron la importancia del crédito y la inversión para sostener el crecimiento, mientras que en San Nicolás los concesionarios se mostraron optimistas y proyectan un 2026 aún más dinámico.

    Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize dio vuelta el amistoso en el estadio de San Nicolás y sumó confianza antes del debut oficial.

    En San Nicolás Boca Juniors le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con una victoria

