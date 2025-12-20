sábado 20 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    El intendente de San Nicolás aseguró que el Municipio cumplió todos los requerimientos técnicos exigidos y aguarda una definición de la Provincia.

    20 de diciembre de 2025 - 14:40
    El intendente Santiago Passaglia se refirió al estado de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio cumplió con todos los requerimientos solicitados.

    El Norte

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se refirió a la situación de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio presentó todos los informes técnicos solicitados. En ese contexto, expresó su expectativa de que “prime el sentido común” para lograr una pronta habilitación.

    Playas clausuradas en San Nicolás: la postura del Municipio

    Durante una entrevista en el programa Días Oscuros Tenemos Todos (DOTT), Passaglia explicó que el Municipio trabajó intensamente y contrató ingenieros especializados para realizar los estudios requeridos sobre las islas. Según indicó, se cumplió con cada una de las exigencias planteadas por el Gobierno bonaerense y ahora solo resta una definición administrativa.

    Impacto social y comienzo de la temporada de verano

    El jefe comunal lamentó que las playas continúen cerradas al inicio de la temporada de verano. Señaló que se trata de espacios muy valorados por los vecinos, especialmente por quienes no cuentan con recursos para acceder a clubes o vacacionar, y remarcó la importancia social que tienen Barranquitas y El Arenal para la comunidad.

    Eventos, turismo y modelo de gestión local

    En otro tramo de la entrevista, Passaglia destacó el posicionamiento de San Nicolás a partir de eventos sociales, culturales y deportivos, que impulsan el turismo y la actividad económica. Además, subrayó el modelo de gestión municipal, al afirmar que la ciudad se encuentra entre las administraciones más eficientes del país y con fuerte inversión en obras y servicios.

