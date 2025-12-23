martes 23 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llenaron de magia el Teatro y alegraron a cientos de chicos

    Cientos de familias disfrutaron de actividades navideñas, en San Nicolás, fotos con los personajes y espacios para decorar el árbol.

    23 de diciembre de 2025 - 12:40
    La propuesta navideña impulsada por el Ejecutivo local reunió a cientos de familias nicoleñas en el Teatro San Nicolás

    La propuesta navideña impulsada por el Ejecutivo local reunió a cientos de familias nicoleñas en el Teatro San Nicolás

    El Norte

    El Teatro San Nicolás se convirtió en el epicentro de la magia navideña con la llegada de Papá Noel y el Grinch. Cientos de familias nicoleñas participaron del evento organizado por el Ejecutivo local, que incluyó actividades para los más chicos, espacios para fotos y cortes de tránsito para garantizar una jornada segura y ordenada.

    Lee además
    Somisa se consagró campeón en sexta división

    Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0
    El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    Decoración y creatividad para los niños

    En el foyer del teatro, los más pequeños tuvieron la oportunidad de decorar sus propios adornos navideños, fomentando la creatividad y la diversión. Esta propuesta buscó que cada familia pudiera llevarse un recuerdo especial de la jornada y vivir de cerca el espíritu de la Navidad.

    Fotos con Papá Noel y el Grinch

    Los sectores destinados para las fotos fueron los más concurridos del evento. Papá Noel se ubicó sobre calle Maipú, mientras que el Grinch recibió al público por calle Nación, permitiendo que cada niño y niña se llevara un recuerdo único con sus personajes favoritos de la temporada.

    Organización y seguridad en el evento

    Para facilitar la logística, se realizaron cortes de tránsito sobre calle Nación entre Maipú y Bolívar. La iniciativa permitió que el evento transcurriera sin inconvenientes, garantizando la seguridad de todas las familias presentes y la correcta circulación de los asistentes durante la jornada festiva.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    Torneo Regional Federal Amateur: Regatas de San Nicolás eliminó a San Martín por penales

    Alejo Grisetti y su historial de violencia en San Nicolás: quién es el agresor de Paola Espíndola

    San Nicolás: Posibles inconvenientes en el suministro de agua por falla eléctrica en el centro y la zona sur

    San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

    San Nicolás: Regatas visita a San Martín con ventaja y busca sellar la clasificación Torneo Regional Amateur

    San Nicolás: La obra del edificio propio de la Escuela 503 sigue sin presupuesto y crece la incertidumbre

    San Nicolás: Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La mesa navideña argentina suele incluir preparaciones como el vitel toné, la ensalada rusa, matambre arrollado y pionono. El pan dulce es el gran protagonista de las fiestas, con frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate.

    Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer
    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    Somisa se consagró campeón en sexta división

    Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental