San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llenaron de magia el Teatro y alegraron a cientos de chicos

La propuesta navideña impulsada por el Ejecutivo local reunió a cientos de familias nicoleñas en el Teatro San Nicolás

El Teatro San Nicolás se convirtió en el epicentro de la magia navideña con la llegada de Papá Noel y el Grinch. Cientos de familias nicoleñas participaron del evento organizado por el Ejecutivo local, que incluyó actividades para los más chicos, espacios para fotos y cortes de tránsito para garantizar una jornada segura y ordenada.

Decoración y creatividad para los niños En el foyer del teatro, los más pequeños tuvieron la oportunidad de decorar sus propios adornos navideños, fomentando la creatividad y la diversión. Esta propuesta buscó que cada familia pudiera llevarse un recuerdo especial de la jornada y vivir de cerca el espíritu de la Navidad.

Fotos con Papá Noel y el Grinch Los sectores destinados para las fotos fueron los más concurridos del evento. Papá Noel se ubicó sobre calle Maipú, mientras que el Grinch recibió al público por calle Nación, permitiendo que cada niño y niña se llevara un recuerdo único con sus personajes favoritos de la temporada.

Organización y seguridad en el evento Para facilitar la logística, se realizaron cortes de tránsito sobre calle Nación entre Maipú y Bolívar. La iniciativa permitió que el evento transcurriera sin inconvenientes, garantizando la seguridad de todas las familias presentes y la correcta circulación de los asistentes durante la jornada festiva.

