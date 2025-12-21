San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

El espíritu navideño se hará sentir este lunes en el Teatro Municipal de San Nicolás , donde Papá Noel y el Grinch serán los grandes protagonistas de una actividad abierta al público, pensada para disfrutar en familia , compartir juegos, creatividad y generar un espacio de encuentro comunitario en vísperas de las fiestas.

La actividad se desarrollará mañana, lunes 22 de diciembre, desde las 19:00 en el Teatro Municipal, ubicado en Nación 346. El evento forma parte de una agenda cultural orientada a promover espacios de participación y disfrute colectivo, especialmente pensados para los más chicos, pero con propuestas que también convocan a adultos.

Durante la jornada, el público podrá recorrer distintos sectores preparados para la ocasión, en un clima festivo y distendido que busca reforzar los valores de la Navidad, como la solidaridad, la alegría y el encuentro entre vecinos.

Uno de los principales atractivos será la presencia de Papá Noel y el Grinch, dos personajes emblemáticos de estas fechas, que interactuarán con el público y se prestarán para sacarse fotos con las familias. Además, habrá talleres creativos donde los niños podrán realizar manualidades y llevarse un recuerdo especial para decorar el arbolito de Navidad.

Estas propuestas buscan estimular la imaginación y la participación activa de los más pequeños, ofreciendo actividades lúdicas y educativas en un entorno seguro y pensado para compartir.

Teatro Municipal y comunidad: un espacio de encuentro navideño

Desde la organización destacaron la importancia de utilizar espacios culturales emblemáticos de la ciudad para este tipo de iniciativas, que fortalecen el vínculo comunitario y permiten que más familias accedan a actividades recreativas gratuitas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para vivir una tarde diferente, celebrar la Navidad en familia y disfrutar de una propuesta que combina cultura, entretenimiento y espíritu festivo en pleno corazón de San Nicolás.