domingo 21 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

    El Teatro Municipal de San Nicolás será sede de una propuesta abierta y gratuita con juegos, talleres y personajes navideños, para compartir una tarde especial.

    21 de diciembre de 2025 - 18:30
    Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

    Opinando San Nicolás

    El espíritu navideño se hará sentir este lunes en el Teatro Municipal de San Nicolás, donde Papá Noel y el Grinch serán los grandes protagonistas de una actividad abierta al público, pensada para disfrutar en familia, compartir juegos, creatividad y generar un espacio de encuentro comunitario en vísperas de las fiestas.

    Navidad en San Nicolás: una propuesta de la agenda cultural para toda la familia

    La actividad se desarrollará mañana, lunes 22 de diciembre, desde las 19:00 en el Teatro Municipal, ubicado en Nación 346. El evento forma parte de una agenda cultural orientada a promover espacios de participación y disfrute colectivo, especialmente pensados para los más chicos, pero con propuestas que también convocan a adultos.

    Durante la jornada, el público podrá recorrer distintos sectores preparados para la ocasión, en un clima festivo y distendido que busca reforzar los valores de la Navidad, como la solidaridad, la alegría y el encuentro entre vecinos.

    Papá Noel y el Grinch, protagonistas de una tarde de juegos y creatividad

    Uno de los principales atractivos será la presencia de Papá Noel y el Grinch, dos personajes emblemáticos de estas fechas, que interactuarán con el público y se prestarán para sacarse fotos con las familias. Además, habrá talleres creativos donde los niños podrán realizar manualidades y llevarse un recuerdo especial para decorar el arbolito de Navidad.

    Estas propuestas buscan estimular la imaginación y la participación activa de los más pequeños, ofreciendo actividades lúdicas y educativas en un entorno seguro y pensado para compartir.

    Teatro Municipal y comunidad: un espacio de encuentro navideño

    Desde la organización destacaron la importancia de utilizar espacios culturales emblemáticos de la ciudad para este tipo de iniciativas, que fortalecen el vínculo comunitario y permiten que más familias accedan a actividades recreativas gratuitas.

    La invitación está abierta a toda la comunidad para vivir una tarde diferente, celebrar la Navidad en familia y disfrutar de una propuesta que combina cultura, entretenimiento y espíritu festivo en pleno corazón de San Nicolás.

