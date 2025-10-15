San Nicolás: llega la Colonia de Robótica para niños en el Club La Emilia este sábado

Se dará una Colonia de Robótica en San Nicolas este sabado en el Club La Emilia LaOpinion

La Municipalidad de San Nicolás, a través del programa Revolución Digital, continúa promoviendo la educación tecnológica entre niños y jóvenes con nuevas propuestas de aprendizaje en robótica y programación.

En esta oportunidad, el próximo sábado, se desarrollará la Colonia de Robótica en el Club Social y Deportivo La Emilia, una jornada gratuita que se extenderá de 09:00 a 12:00 horas, dirigida a niños y niñas de entre 8 y 13 años.

Las actividades que realizarán los chicos Durante la actividad, los participantes podrán armar y programar sus propios robots, aprendiendo mientras juegan y explorando el fascinante mundo de la tecnología y la innovación.

La propuesta busca acercar a los más chicos a las nuevas herramientas digitales, fomentando el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

La inscripción es libre y gratuita, con cupos limitados, y puede realizarse completando el formulario disponible. “Los esperamos para vivir una mañana llena de tecnología, creatividad y diversión”, expresaron desde la organización, invitando a las familias a sumarse a esta iniciativa que impulsa el aprendizaje del futuro.

