San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

Con público local más "invitados", así se jugarían las finales de la Primera local

Las conversaciones entre los clubes de San Nicolás avanzan de manera favorable y todo indica que las finales del torneo Clausura de la Primera local de básquetbol se jugarán con público local y un cupo reducido de invitados visitantes. El acuerdo, que se terminaría de formalizar en las próximas horas, permitiría garantizar presencia controlada en ambas canchas.

Público local y hasta 60 visitantes por lista Las dirigencias de Somisa Club y Club Regatas de San Nicolás mantienen un diálogo fluido y confirman que solo restan detalles para sellar el acuerdo que habilitará la presencia de hinchas locales y entre cincuenta y sesenta simpatizantes visitantes, quienes deberán ingresar mediante una lista previamente presentada y autorizada.

Fechas confirmadas: así se jugará la serie final El primer partido está programado para este domingo a las 21:00 en el estadio “La Ribera”, donde Somisa será anfitrión. El segundo duelo tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, también a las 21:00, en el “Socios Fundadores”. De ser necesario un tercer encuentro, se disputará el viernes 12 en la misma sede.

Cómo llegan Somisa y Regatas a la definición Somisa accedió a la final tras superar por 2-0 a Sacachispas en semifinales, mostrando solidez en ambos compromisos. Regatas, por su parte, llegó luego de vencer 2-1 a Belgrano en un clásico de alto voltaje. Con este panorama, la serie promete un cierre de temporada vibrante para el básquet local.

