miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    Las finales de básquetbol entre Somisa y Regatas se disputarían con hinchas locales y visitantes por lista. El primer juego será el domingo en “La Ribera”.

    26 de noviembre de 2025 - 17:33
    Con público local más “invitados”, así se jugarían las finales de la Primera local

    Con público local más “invitados”, así se jugarían las finales de la Primera local

    El Norte

    Las conversaciones entre los clubes de San Nicolás avanzan de manera favorable y todo indica que las finales del torneo Clausura de la Primera local de básquetbol se jugarán con público local y un cupo reducido de invitados visitantes. El acuerdo, que se terminaría de formalizar en las próximas horas, permitiría garantizar presencia controlada en ambas canchas.

    Lee además
    Jonatan Slider y Martín Gandoy, dos de los referentes de Pergamino que saldrán a la cancha.

    Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes
    Martín Gandoy, autor de 10 puntos, en una ofensiva en el triunfo ante Deportivo Norte.

    Pergamino Básquet volvió al triunfo: venció a Deportivo Norte

    Público local y hasta 60 visitantes por lista

    Las dirigencias de Somisa Club y Club Regatas de San Nicolás mantienen un diálogo fluido y confirman que solo restan detalles para sellar el acuerdo que habilitará la presencia de hinchas locales y entre cincuenta y sesenta simpatizantes visitantes, quienes deberán ingresar mediante una lista previamente presentada y autorizada.

    Fechas confirmadas: así se jugará la serie final

    El primer partido está programado para este domingo a las 21:00 en el estadio “La Ribera”, donde Somisa será anfitrión. El segundo duelo tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, también a las 21:00, en el “Socios Fundadores”. De ser necesario un tercer encuentro, se disputará el viernes 12 en la misma sede.

    Cómo llegan Somisa y Regatas a la definición

    Somisa accedió a la final tras superar por 2-0 a Sacachispas en semifinales, mostrando solidez en ambos compromisos. Regatas, por su parte, llegó luego de vencer 2-1 a Belgrano en un clásico de alto voltaje. Con este panorama, la serie promete un cierre de temporada vibrante para el básquet local.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes

    Pergamino Básquet volvió al triunfo: venció a Deportivo Norte

    Pergamino Básquet juega en casa frente a Deportivo Norte

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local

    San Nicolás: Colecta solidaria de regalos para los niños del Merendero "Ayudar es Vivir"

    San Nicolás: en el Concejo Deliberante definen la ordenanza fiscal y tarifaria 2026

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño

    San Nicolás: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la caída en la vacunación infantil y adolescente

    San Nicolás: Cuánto costará veranear en los clubes en la temporada de piletas 2025/2026

    San Nicolás: baja ocupación hotelera, pero esperan un repunte por la Fiesta de Disfraces

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Colecta de regalos para los niños del Merendero “Ayudar es Vivir” de San Nicolás

    San Nicolás: Colecta solidaria de regalos para los niños del Merendero "Ayudar es Vivir"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Detuvieron a Miyagui Prette, acusado del homicidio de Lisi Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Detuvieron a "Miyagui" Prette, acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Por Alfonso Godoy
    Con público local más “invitados”, así se jugarían las finales de la Primera local

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    El Museo de Casa Rosada sumará a su repositorio digital la carta inédita de Sarmiento hallada en San Pedro

    San Pedro: Museo de Casa Rosada pidió permiso para usar la carta de Sarmiento

    El Subsecretario de Deporte bonaerense, Cristian Cardozo, y directivos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) visitaron Ramallo para analizar su potencial como sede.

    Ramallo se perfila como candidata ideal para los Juegos Universitarios de deporte Playa 2026

    Referentes de distintas dependencias municipales que trabajan en barrio Mastrángelo brindaron detalles de la propuesta La Muni en tu barrio.

    La Municipalidad de Pergamino llega a Barrio Mastrángelo con múltiples servicios para toda la comunidad