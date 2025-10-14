San Nicolás: lanzan la 4ª edición de "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables

Lanzado el programa Alimenta Tu mundo desde el Hospital San Felipe para niños y adolescentes.

Durante octubre, el Hospital San Felipe de San Nicolás , a través del Área de Nutrición Clínica y Comunitaria , lanzó la cuarta edición de la campaña “Alimenta tu mundo” , una iniciativa educativa y participativa que busca fomentar hábitos saludables en entornos escolares .

Declarada de interés municipal , la propuesta está dirigida a todas las escuelas públicas y privadas del Partido de San Nicolás , así como a organizaciones sociales , clubes y comedores comunitarios.

Bajo el lema “Sabores con historia” , esta edición invita a niños, niñas y adolescentes a recuperar recetas y preparaciones tradicionales de sus comunidades, conectando la alimentación con la identidad cultural, el cuidado del cuerpo y el derecho a una buena nutrición .

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 24 de octubre , y contempla tres modalidades de participación:

1 Recetario popular (para cursos o escuelas),

2 Concurso de ilustración (nivel primario),

3 Concurso de video (nivel secundario).

Las producciones destacadas recibirán premios que promueven el juego, el arte y los hábitos saludables.

“La idea es promover la alimentación saludable en la población infantil y adolescente de una manera atractiva, haciendo que sean protagonistas activos del cambio”, explicó Laura Sansalone, coordinadora de la actividad.

Sobre el lema de este año, Sansalone agregó: “Buscamos reivindicar las tradiciones alimentarias familiares y comunitarias, repensando los patrones industrializados y promoviendo una relación más consciente con los alimentos”.

Para conocer las bases e inscribirse, los interesados pueden ingresar al perfil oficial del programa.