martes 14 de octubre de 2025
    San Nicolás: lanzan la 4ª edición de "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables

    El Hospital San Felipe San Nicolás invita a niños y adolescentes a participar de la campaña "Alimenta tu mundo" y promover una alimentación saludable.

    14 de octubre de 2025 - 10:15
    Diario El Norte

    Durante octubre, el Hospital San Felipe de San Nicolás, a través del Área de Nutrición Clínica y Comunitaria, lanzó la cuarta edición de la campaña “Alimenta tu mundo”, una iniciativa educativa y participativa que busca fomentar hábitos saludables en entornos escolares.

    Declarada de interés municipal, la propuesta está dirigida a todas las escuelas públicas y privadas del Partido de San Nicolás, así como a organizaciones sociales, clubes y comedores comunitarios.

    Bajo el lema “Sabores con historia”, esta edición invita a niños, niñas y adolescentes a recuperar recetas y preparaciones tradicionales de sus comunidades, conectando la alimentación con la identidad cultural, el cuidado del cuerpo y el derecho a una buena nutrición.

    Modalidades para participar de la iniciativa del Hospital San Felipe

    La convocatoria estará abierta hasta el viernes 24 de octubre, y contempla tres modalidades de participación:

    1 Recetario popular (para cursos o escuelas),

    2 Concurso de ilustración (nivel primario),

    3 Concurso de video (nivel secundario).

    Las producciones destacadas recibirán premios que promueven el juego, el arte y los hábitos saludables.

    “La idea es promover la alimentación saludable en la población infantil y adolescente de una manera atractiva, haciendo que sean protagonistas activos del cambio”, explicó Laura Sansalone, coordinadora de la actividad.

    Sobre el lema de este año, Sansalone agregó: “Buscamos reivindicar las tradiciones alimentarias familiares y comunitarias, repensando los patrones industrializados y promoviendo una relación más consciente con los alimentos”.

    Para conocer las bases e inscribirse, los interesados pueden ingresar al perfil oficial del programa.

