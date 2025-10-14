San Nicolás: lanzan la 4ª edición de "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables

Durante octubre, el Hospital San Felipe de San Nicolás, a través del Área de Nutrición Clínica y Comunitaria, lanzó la cuarta edición de la campaña “Alimenta tu mundo”, una iniciativa educativa y participativa que busca fomentar hábitos saludables en entornos escolares.
Declarada de interés municipal, la propuesta está dirigida a todas las escuelas públicas y privadas del Partido de San Nicolás, así como a organizaciones sociales, clubes y comedores comunitarios.
Bajo el lema “Sabores con historia”, esta edición invita a niños, niñas y adolescentes a recuperar recetas y preparaciones tradicionales de sus comunidades, conectando la alimentación con la identidad cultural, el cuidado del cuerpo y el derecho a una buena nutrición.
Modalidades para participar de la iniciativa del Hospital San Felipe
La convocatoria estará abierta hasta el viernes 24 de octubre, y contempla tres modalidades de participación:
1 Recetario popular (para cursos o escuelas),
2 Concurso de ilustración (nivel primario),
3 Concurso de video (nivel secundario).
Las producciones destacadas recibirán premios que promueven el juego, el arte y los hábitos saludables.
“La idea es promover la alimentación saludable en la población infantil y adolescente de una manera atractiva, haciendo que sean protagonistas activos del cambio”, explicó Laura Sansalone, coordinadora de la actividad.
Sobre el lema de este año, Sansalone agregó: “Buscamos reivindicar las tradiciones alimentarias familiares y comunitarias, repensando los patrones industrializados y promoviendo una relación más consciente con los alimentos”.
Para conocer las bases e inscribirse, los interesados pueden ingresar al perfil oficial del programa.