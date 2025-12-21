San Nicolás: La obra del edificio propio de la Escuela 503 sigue sin presupuesto y crece la incertidumbre

En agosto pasado, en medio de la campaña electoral bonaerense, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y autoridades educativas de Región y Distrito presentaron en San Nicolás el proyecto de edificio propio para la escuela especial que funcionara en el anexo del hospital San Felipe.

La construcción del edificio propio para la Escuela de Educación Especial Nº 503 de San Nicolás , anunciada con expectativa en agosto pasado, hoy aparece rodeada de dudas. Aunque el proyecto fue presentado oficialmente, no se inició la licitación prometida ni existe financiamiento previsto en el Presupuesto provincial 2026, lo que aleja su concreción en el corto plazo.

En agosto, en la antesala de las elecciones legislativas bonaerenses, funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y autoridades educativas regionales y distritales presentaron el proyecto del edificio propio para la Escuela 503, que entonces funcionaba en condiciones precarias. Se aseguró que la licitación se publicaría en diciembre y que la obra comenzaría en 2026.

Sin embargo, el llamado a licitación no fue publicado en el Boletín Oficial y el Presupuesto provincial aprobado para el próximo año no incluye la inversión, estimada en alrededor de 1.500 millones de pesos, dentro del plan de infraestructura escolar. Este dato concreto refuerza las versiones que ponen en duda la viabilidad real del proyecto.

Otro elemento que alimenta la incertidumbre es el cambio de autoridades en la cúpula educativa provincial. El proyecto fue impulsado por asesores de la gestión del exministro Alberto Sileoni, quien recientemente dejó su cargo, al igual que su segundo, Pablo Urquiza. Ninguno de los funcionarios que participaron del anuncio volvió a expresarse públicamente sobre el tema.

Desde distintos sectores se interpreta que la presentación del proyecto respondió más a una estrategia política de campaña que a una decisión de gestión consolidada, en un contexto marcado por recortes nacionales y la necesidad de mostrar políticas activas en materia de discapacidad.

Hay terreno, pero falta financiamiento oficial

Lo único confirmado es la existencia del terreno destinado a la obra, ubicado en Dámaso Valdés y Moreno. No obstante, sin una partida presupuestaria asignada, la Escuela 503 continuará funcionando en el edificio de la Escuela Primaria Nº 11, en barrio La Loma, el último establecimiento escolar público construido en la ciudad.

La nueva conducción de la DGCyE, encabezada por Flavia Terigi, deberá definir si retoma o descarta un proyecto de alto costo en un escenario provincial atravesado por un fuerte déficit en infraestructura escolar. Por ahora, el edificio propio de la 503 sigue siendo más una promesa que una realidad concreta.