domingo 21 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: La obra del edificio propio de la Escuela 503 sigue sin presupuesto y crece la incertidumbre

    San Nicolás espera la realidad del proyecto presentado en plena campaña electoral, pero no figura en el Presupuesto bonaerense 2026.

    21 de diciembre de 2025 - 10:35
    En agosto pasado, en medio de la campaña electoral bonaerense, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y autoridades educativas de Región y Distrito presentaron en San Nicolás el proyecto de edificio propio para la escuela especial que funcionara en el anexo del hospital San Felipe.

    En agosto pasado, en medio de la campaña electoral bonaerense, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y autoridades educativas de Región y Distrito presentaron en San Nicolás el proyecto de edificio propio para la escuela especial que funcionara en el anexo del hospital San Felipe.

    El Norte

    La construcción del edificio propio para la Escuela de Educación Especial Nº 503 de San Nicolás, anunciada con expectativa en agosto pasado, hoy aparece rodeada de dudas. Aunque el proyecto fue presentado oficialmente, no se inició la licitación prometida ni existe financiamiento previsto en el Presupuesto provincial 2026, lo que aleja su concreción en el corto plazo.

    Lee además
    Desde las 18.00, el Calamar y el Pincha definirán el “Trofeo de Campeones” en el Estadio de San Nicolás.

    San Nicolás: Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria
    El intendente Santiago Passaglia se refirió al estado de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio cumplió con todos los requerimientos solicitados.

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    Un anuncio electoral sin respaldo presupuestario

    En agosto, en la antesala de las elecciones legislativas bonaerenses, funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y autoridades educativas regionales y distritales presentaron el proyecto del edificio propio para la Escuela 503, que entonces funcionaba en condiciones precarias. Se aseguró que la licitación se publicaría en diciembre y que la obra comenzaría en 2026.

    Sin embargo, el llamado a licitación no fue publicado en el Boletín Oficial y el Presupuesto provincial aprobado para el próximo año no incluye la inversión, estimada en alrededor de 1.500 millones de pesos, dentro del plan de infraestructura escolar. Este dato concreto refuerza las versiones que ponen en duda la viabilidad real del proyecto.

    Cambios en la gestión y señales de especulación política

    Otro elemento que alimenta la incertidumbre es el cambio de autoridades en la cúpula educativa provincial. El proyecto fue impulsado por asesores de la gestión del exministro Alberto Sileoni, quien recientemente dejó su cargo, al igual que su segundo, Pablo Urquiza. Ninguno de los funcionarios que participaron del anuncio volvió a expresarse públicamente sobre el tema.

    Desde distintos sectores se interpreta que la presentación del proyecto respondió más a una estrategia política de campaña que a una decisión de gestión consolidada, en un contexto marcado por recortes nacionales y la necesidad de mostrar políticas activas en materia de discapacidad.

    Hay terreno, pero falta financiamiento oficial

    Lo único confirmado es la existencia del terreno destinado a la obra, ubicado en Dámaso Valdés y Moreno. No obstante, sin una partida presupuestaria asignada, la Escuela 503 continuará funcionando en el edificio de la Escuela Primaria Nº 11, en barrio La Loma, el último establecimiento escolar público construido en la ciudad.

    La nueva conducción de la DGCyE, encabezada por Flavia Terigi, deberá definir si retoma o descarta un proyecto de alto costo en un escenario provincial atravesado por un fuerte déficit en infraestructura escolar. Por ahora, el edificio propio de la 503 sigue siendo más una promesa que una realidad concreta.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    La OMIC recuperó $220 millones para vecinos de San Nicolás en lo que va de 2025

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El objetivo del encuentro con comerciantes, principalmente propietarios de locales de esparcimiento nocturno, fue el de informar, concientizar y sensibilizar sobre los alcances de la Ley Nacional N º 26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito de los espacios laborales y sociales.

    Prevención de la violencia de género: charla clave en Zárate para locales nocturnos impulsada por el Municipio
    Un nuevo capítulo se sumó en la mañana de este sábado en torno a la polémica por el destino de Costa Pobre en Ramallo, cuando se conoció una medida cautelar dictada por la Justicia que ordena frenar las obras que allí se desarrollan en el marco de una inversión privada auspiciada fuertemente por el gobierno local de Mauro Poletti. 

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    En agosto pasado, en medio de la campaña electoral bonaerense, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y autoridades educativas de Región y Distrito presentaron en San Nicolás el proyecto de edificio propio para la escuela especial que funcionara en el anexo del hospital San Felipe.

    San Nicolás: La obra del edificio propio de la Escuela 503 sigue sin presupuesto y crece la incertidumbre

    El Grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro manifestó su enérgico rechazo al incremento en las tasas municipales aprobado recientemente por el Concejo Deliberante.

    San Pedro: Comerciantes Unidos rechazó el aumento de tasas y pidió abrir un canal de diálogo con el Municipio

    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.
    Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria