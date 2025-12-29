lunes 29 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

    Combustibles, colectivos, taxis y remises registraron aumentos durante 2025. En promedio, los costos de trasladarse en San Nicolás crecieron por encima del 30%.

    29 de diciembre de 2025 - 17:35
    El costo de la movilidad urbana acumuló aumentos por encima del 30% en San Nicolás

    El costo de la movilidad urbana acumuló aumentos por encima del 30% en San Nicolás

    Google

    Moverse por San Nicolás fue sensiblemente más caro en 2025. A lo largo del año, los costos vinculados a la movilidad urbana registraron incrementos que, en promedio, superaron el 30%, impulsados por subas en combustibles y tarifas de transporte público y semipúblico, con variaciones que siguieron de cerca el ritmo de la inflación.

    Lee además
    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable
    San Nicolás se prepara para una nueva temporada del programa Escuelas Abiertas en Verano, una política pública provincial que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2000 y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación, la recreación y la alimentación durante el receso escolar.

    Escuelas Abiertas en Verano: En San Nicolás más de 600 estudiantes ya se preinscribieron

    Aumentos en combustibles durante 2025 en San Nicolás

    Los mayores incrementos se observaron en los precios de los combustibles. En las estaciones de servicio de YPF que operan en la ciudad, el aumento promedio anual fue del 36,18%. La nafta súper pasó de $1204 a $1649 (+36,96%), mientras que la Infinia subió un 30,67%. El gasoil Diesel 500 fue el producto con mayor alza, alcanzando un 43,51%, y el gasoil Infinia cerró el año con un incremento del 33,57%.

    Suba del boleto de colectivo y su relación con la inflación

    El transporte público urbano también reflejó ajustes a lo largo del año. El boleto plano de colectivo, operado por EVHSA, pasó de $1161,23 en enero a $1518,67 desde diciembre, con una suba acumulada del 30,78%. El mecanismo de actualización se rige por el Índice de Precios al Consumidor del Indec para la Región Pampeana, en sintonía con proyecciones de inflación cercanas al 31%.

    Tarifas de taxis, remises y plataformas de viajes

    En taxis y remises hubo un único aumento en 2025, aplicado en abril y aprobado por el Concejo Deliberante, con una suba del 12,5% en la bajada de bandera. Sin embargo, al sumarse el incremento autorizado en diciembre de 2024, el impacto acumulado alcanza el 50% en la tarifa inicial. En tanto, las plataformas de viajes como Uber o Cabify también registraron aumentos similares, aunque sin regulación oficial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Escuelas Abiertas en Verano: En San Nicolás más de 600 estudiantes ya se preinscribieron

    Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

    Éxito solidario en San Nicolás: se agotaron 1.500 latas del pan dulce nicoleño y se reunieron $15 millones

    Crece la presión sobre el mercado laboral en San Nicolás-Villa Constitución y alcanza el 30,6%

    Club Regatas de San Nicolás y La Emilia definen el campeón en General Rojo

    San Nicolás: En 2025 ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género en el Departamento Judicial

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    San Nicolás: Desgarrador reclamo de justicia por Thiago Cruz, el adolescente asesinado en barrio Las Viñas

    San Nicolás: Finalizó la restauración de la grúa Ganz, patrimonio industrial del Puerto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Nicolás se prepara para una nueva temporada del programa Escuelas Abiertas en Verano, una política pública provincial que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2000 y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación, la recreación y la alimentación durante el receso escolar.

    Escuelas Abiertas en Verano: En San Nicolás más de 600 estudiantes ya se preinscribieron

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026. 
    Cultura y espectáculos

    Doble sold out: Lali Espósito agotó las entradas de los dos River Plate que anunció para 2026
    Radares en ruta: cómo funciona la aplicación que te avisa dónde están los controles en tiempo real

    Radares en ruta: cómo funciona la aplicación que te avisa dónde están los controles en tiempo real

    El día del socio ya es una tradición en nuestra ciudad y uno de los días más esperados por los jóvenes sampedrinos. 

    Día del Socio: Pescadores y Club Náutico San Pedro detallaron el operativo para los festejos del #30D

    El costo de la movilidad urbana acumuló aumentos por encima del 30% en San Nicolás

    San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes