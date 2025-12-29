San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

El costo de la movilidad urbana acumuló aumentos por encima del 30% en San Nicolás Google

Moverse por San Nicolás fue sensiblemente más caro en 2025. A lo largo del año, los costos vinculados a la movilidad urbana registraron incrementos que, en promedio, superaron el 30%, impulsados por subas en combustibles y tarifas de transporte público y semipúblico, con variaciones que siguieron de cerca el ritmo de la inflación.

Aumentos en combustibles durante 2025 en San Nicolás Los mayores incrementos se observaron en los precios de los combustibles. En las estaciones de servicio de YPF que operan en la ciudad, el aumento promedio anual fue del 36,18%. La nafta súper pasó de $1204 a $1649 (+36,96%), mientras que la Infinia subió un 30,67%. El gasoil Diesel 500 fue el producto con mayor alza, alcanzando un 43,51%, y el gasoil Infinia cerró el año con un incremento del 33,57%.

Suba del boleto de colectivo y su relación con la inflación El transporte público urbano también reflejó ajustes a lo largo del año. El boleto plano de colectivo, operado por EVHSA, pasó de $1161,23 en enero a $1518,67 desde diciembre, con una suba acumulada del 30,78%. El mecanismo de actualización se rige por el Índice de Precios al Consumidor del Indec para la Región Pampeana, en sintonía con proyecciones de inflación cercanas al 31%.

Tarifas de taxis, remises y plataformas de viajes En taxis y remises hubo un único aumento en 2025, aplicado en abril y aprobado por el Concejo Deliberante, con una suba del 12,5% en la bajada de bandera. Sin embargo, al sumarse el incremento autorizado en diciembre de 2024, el impacto acumulado alcanza el 50% en la tarifa inicial. En tanto, las plataformas de viajes como Uber o Cabify también registraron aumentos similares, aunque sin regulación oficial.

Compartí esta nota en redes sociales:





