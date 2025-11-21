San Nicolás: Guillermo Bonfils jugará el Mundial de Fútbol Socca con Argentina, un sueño cumplido a los 37

El nacido en Conesa, Guillermo Bonfils, disputará el Mundial de Fútbol Socca con la Selección argentina: “Parece un cuento pero es real”

A sus 37 años y tras emigrar a México en 2023, Guillermo Bonfils vivirá un momento único: jugará el Mundial de Fútbol Socca con la Selección argentina . El exdefensor del Conesa Football Club fue convocado para integrar el equipo nacional que competirá en Cancún entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.

De una celeste y blanca a otra. El sueño infantil de representar a su club y a su pueblo ahora se transformó en algo mayor: vestir la camiseta argentina en un Mundial. Bonfils, quien jugó hasta fines de 2023 en Conesa Football Club y tuvo pasos por Progresista de Guerrico , Rancagua y Urquiza , encontró en México un nuevo escenario para renovar su vínculo con la pelota.

Hace dos años se radicó en Islas Mujeres, muy cerca de Cancún, donde alterna su trabajo en una fábrica de aberturas con clases de buceo, tras recibirse de instructor. Pero su vida cambió cuando volvió a sentir el deseo de competir. Comenzó a jugar torneos de fútbol rápido, ganó títulos y llamó la atención por su buen nivel, disciplina y estado físico. Ese recorrido lo llevó a ser observado por quienes hoy conforman el cuerpo técnico de la Selección argentina de Socca.

Desde México, en diálogo con EL NORTE, Bonfils relató cómo se dio esta inesperada oportunidad: “Busqué dónde jugar para mantenerme activo, me adapté bien y fui haciendo diferencia por la formación y el orden. Me empezaron a llevar a Cancún, ahí conocí gente metida en la disciplina y me pagaban por jugar”, contó.

Su nivel lo llevó a ser invitado a una selección local de fútbol 11, donde finalmente fue visto por quienes integran el proyecto nacional de Socca. “Me llamaron para integrar la Selección argentina. Me preguntaron si estaba interesado y enseguida me embalé, aunque al principio no lo creía”, expresó.

Formado en el fútbol infantil por su padre, Ariel, y por Miguel Campana, Bonfils debutó en Primera de Conesa en 2005 y fue parte de varias etapas del club. Ahora enfrentará el desafío deportivo más grande de su carrera.

Qué es el Fútbol Socca y cómo se prepara Argentina para el Mundial

El Fútbol Socca es una modalidad 6 vs. 6 que se juega en cancha de césped sintético, con reglas que buscan dinamismo: no hay offside, se prohíbe barrer al rival, los laterales se ejecutan con el pie y los partidos duran 40 minutos. Es una disciplina en expansión, con más de 75 países afiliados a la Federación Internacional creada en 2016.

El Mundial se celebra anualmente desde 2018 y Argentina participa desde 2019. En 2024, en Omán, el equipo nacional integró el Grupo H, con una victoria ante Túnez y otros resultados que lo dejaron fuera en primera ronda, aunque mostrando progreso.

Este año, en México, Argentina integrará el Grupo D y debutará el domingo 30 ante Paraguay (23.00), seguirá ante Polonia el 1 de diciembre (21.00) y cerrará la fase ante Letonia el 4 (00.00). La competencia podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play.

Allí estará Guillermo “Guille” Bonfils, un zaguero central aguerrido, de buena salida y gran fortaleza física, que hoy vive el sueño menos pensado: “Estoy feliz con lo que me está pasando. Lo disfruto al cien por cien. Parece un cuento pero es real”, aseguró.