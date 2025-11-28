viernes 28 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: en Estados Unidos Pamela Ghelfi logró un histórico título mundial en el Fisicoculturismo Natural

    La atleta de San Nicolás se consagró campeona en la categoría Bikini Pro Masters del Mundial WNBF en Estados Unidos, entre 16 representantes de elite.

    28 de noviembre de 2025 - 14:13
    La nicoleña finalizó en lo más alto de la categoría Bikini Pro Masters, entre 16 atletas de todo el mundo que participaron de la máxima cita de la disciplina en Los Ángeles.

    WNBF

    En un hecho trascendental para el deporte de San Nicolás, Pamela Ghelfi alcanzó un título mundial que la posiciona entre las mejores atletas del fisicoculturismo natural. La competidora brilló en Los Ángeles, donde se disputó la máxima cita internacional de la WNBF, imponiéndose en una categoría altamente exigente.

    Dominion IA instalará una estructura, según anunció su director comercial en Argentina. Modelo hecho con IA.

    Pergamino ingresa al mapa global de la Inteligencia Artificial con una inversión importante de Dominion IA
    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante una extensa y trascendental doble jornada legislativa

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

    Pamela Ghelfi, campeona mundial en Los Ángeles

    La nicoleña se coronó en la categoría Bikini Pro Masters del Mundial de Fisicoculturismo Natural que se llevó a cabo en Estados Unidos. Allí compitió frente a 16 atletas de distintos países, todas clasificadas tras destacarse en los principales certámenes de la temporada. El podio lo completaron la canadiense Melissa Kooperberg y la italiana Manuela Sciamanna, quienes escoltaron a Ghelfi en una competencia de altísimo nivel.

    Un año deportivo consagratorio para la atleta nicoleña

    El 2025 fue un año de enorme crecimiento para Ghelfi, que ya había demostrado su potencial en competencias internacionales. En España participó del Campeonato Internacional WNBF, donde logró un meritorio cuarto puesto en la categoría Bikini Tall, compitiendo contra exponentes de gran trayectoria. Ese resultado impulsó su preparación para los desafíos que seguirían.

    Los logros previos que abrieron la puerta al Mundial

    El gran salto de Ghelfi llegó en el Campeonato Internacional de Argentina, donde deslumbró con una actuación que la hizo subir a lo más alto del podio en tres categorías: Bikini Fitness Master, Bikini Fitness Tall y Bikini Fitness Overall. Con esos triunfos obtuvo la tarjeta profesional Bikini Pro, documento clave que habilita el acceso a la elite mundial del fisicoculturismo natural y que finalmente la llevó a competir —y triunfar— en Los Ángeles.

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante una extensa y trascendental doble jornada legislativa

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

