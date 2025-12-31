miércoles 31 de diciembre de 2025
    • "San Nicolás en datos": el Municipio presentó su balance 2025 y resaltó avances en áreas clave

    A través de sus redes, la Municipalidad de San Nicolás difundió un balance anual con cifras sobre salud, seguridad, licencias, ambiente y eventos.

    31 de diciembre de 2025 - 10:07
    La Municipalidad presentó un balance anual y destacó los logros del 2025

    Municipalidad de San Nicolás

    La Municipalidad de San Nicolás presentó un balance anual del 2025 en el que detalló las principales acciones desarrolladas durante el año. El informe, difundido a través de redes sociales, repasó cifras y logros vinculados a salud, seguridad, servicios, espacios públicos y eventos comunitarios.

    Salud y servicios municipales: más de 350 mil atenciones en 2025

    En el área de salud, el Municipio informó que se realizaron más de 350.000 atenciones médicas a lo largo del año. Desde la gestión destacaron que el objetivo fue garantizar el acceso a la atención sanitaria para todos los vecinos de la ciudad, fortaleciendo la cobertura y la respuesta del sistema local.

    Otro de los ejes centrales fue el servicio de licencias de conducir. Durante el 2025 se entregaron 15.303 licencias y se resaltó la implementación del sistema SantIA, que permite agilizar el trámite y realizar gestiones a través de WhatsApp, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

    Seguridad urbana: nuevas cámaras, patrulleros y ambulancias

    En materia de seguridad, el balance oficial señaló la incorporación de 1.200 cámaras de monitoreo distribuidas en distintos puntos de la ciudad. A esto se sumó la llegada de 30 patrulleros y 3 ambulancias 0 kilómetro, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

    Desde el Municipio remarcaron que estas inversiones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el control urbano y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

    Ambiente, espacios públicos y eventos que convocaron a miles

    El informe también incluyó acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la mejora de los espacios públicos. Durante el año se plantaron más de 75.000 árboles, en el marco de políticas destinadas a consolidar una ciudad más verde y sustentable.

    Además, se crearon nuevos espacios recreativos, entre ellos cuatro canchas de césped sintético para fomentar el deporte en distintos barrios. Finalmente, el balance destacó la masiva participación en eventos como Halloween en el Empedrado de la Costanera y el Festival Rico, que convocaron a miles de personas durante el 2025.

