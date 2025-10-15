miércoles 15 de octubre de 2025
    • San Nicolás: detuvieron a un hombre y secuestraron un arma en un allanamiento por robo

    La Policía de San Nicolás aprehendió a un hombre de 36 años y secuestró un arma de fuego durante un allanamiento por un robo ocurrido el lunes en el centro.

    15 de octubre de 2025 - 09:00
    Detuvieron por Robo a un sujeto en un allanamiento a una vivienda en San Nicolás

    Detuvieron por Robo a un sujeto en un allanamiento a una vivienda en San Nicolás

    LaOpinion

    En el marco de una causa por “Robo”, personal de la Comisaría Primera San Nicolás realizó un allanamiento que culminó con la detención de un hombre de 36 años y el secuestro de un arma de fuego, tras la denuncia de un vecino, quien informó que lunes sustrajeron herramientas de trabajo del interior de su vehículo estacionado en Rivadavia al 850.

    A partir del análisis de cámaras municipales y privadas, y con tareas de campo coordinadas junto a la mesa de trabajo judicial, el GTO de la dependencia solicitó una orden de allanamiento con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Dieron con el sospechoso y secuestran un arma de fuego

    El procedimiento se concretó en una vivienda de calle Cedyc Sur al 950, donde se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de una carabina calibre .22 sin numeración visible, sin culata y con seis cartuchos, además de un handy marca Motorola.

    El magistrado interviniente avaló el accionar policial y dispuso las notificaciones correspondientes conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, mientras continúan las diligencias judiciales en curso.

