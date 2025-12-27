sábado 27 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: En 2025 ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género en el Departamento Judicial

    Los datos en San Nicolás reflejan un fuerte aumento de las denuncias, lesiones, amenazas y abusos, en un contexto nacional de recorte de políticas de género.

    27 de diciembre de 2025 - 09:36
    En 2025, en el Departamento Judicial San Nicolás ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género

    En 2025, en el Departamento Judicial San Nicolás ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género

    Opinando San Nicolás

    En lo que va de 2025, el Departamento Judicial San Nicolás registró más de 5900 denuncias por violencia de género, según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal. La cifra marca un crecimiento sostenido en los últimos años y se da en un escenario nacional atravesado por recortes presupuestarios y un fuerte debate público sobre las políticas de género.

    Aumento de denuncias por violencia de género en San Nicolás

    Las estadísticas de la Secretaría de Violencia Familiar y Género indican que la mayoría de las denuncias corresponden a lesiones, amenazas, abuso sexual, daños y desobediencias, como el incumplimiento de órdenes de restricción. En comparación, durante 2024 se habían registrado 4266 denuncias, mientras que en 2023 fueron 3133, lo que evidencia una tendencia creciente en la región.

    Femicidios en Argentina y recorte de políticas públicas

    Hasta noviembre pasado, los observatorios de género de organizaciones sociales contabilizaron más de 230 femicidios en todo el país. Este aumento se produce en un contexto de desarticulación de políticas públicas: Argentina ya no cuenta con un Ministerio de la Mujer y, según el Presupuesto 2026, los fondos destinados a políticas de género y asistencia se reducirían de manera significativa.

    El debate sobre el femicidio y su reconocimiento legal

    Organismos como ACIJ y ELA advirtieron que programas clave, como la Línea 144 de atención a víctimas, perdieron gran parte de su presupuesto. En paralelo, el debate se intensificó tras declaraciones del presidente Javier Milei cuestionando la figura legal del femicidio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que el término permite comprender la forma más extrema de violencia contra las mujeres, vinculada a desigualdades estructurales de género, una definición que hoy está incorporada en los códigos penales de numerosos países de América Latina.

