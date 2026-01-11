San Nicolás: En 2025 crecieron 70% los focos de incendios en el Delta del Paraná

Según los registros del Museo Scasso, durante 2025 se vieron afectadas unas 32.600 hectáreas del área PIECAS DP

El monitoreo satelital del Museo de Ciencias Naturales “Antonio Scasso” confirmó que en San Nicolás , durante 2025 se detectaron 2318 focos de incendios en el Delta del Paraná , lo que representa un incremento cercano al 70% respecto del año anterior. El relevamiento se basa en imágenes satelitales y permite analizar la evolución anual de los incendios.

Según la serie histórica elaborada por el museo, el comportamiento del fuego durante 2025 no fue homogéneo. El inicio del año mostró una cantidad de focos superior a la habitual para la temporada, mientras que con el correr de los meses los registros comenzaron a descender, marcando un patrón irregular.

Desde la institución señalaron que enero de 2025 presentó niveles elevados de focos, un fenómeno poco frecuente para ese mes. El seguimiento permanente permite comparar estos datos con años anteriores y anticipar posibles escenarios de riesgo ambiental.

El cierre de 2025 evidenció un panorama distinto. Durante diciembre se detectaron apenas 23 focos de calor en todo el Delta, una cifra considerablemente inferior a los valores habituales. Las lluvias, los días nublados y la altura del río Paraná influyeron directamente en esta disminución.

Especialistas destacaron que el nivel actual del río reduce de manera significativa el riesgo de incendios de gran magnitud en las islas, al limitar la propagación del fuego en zonas insulares.

Hectáreas afectadas y monitoreo satelital del Delta

El informe estimó que durante 2025 resultaron afectadas unas 32.600 hectáreas, equivalentes al 1,4% de la superficie total del Delta del Paraná comprendida en el PIECAS. Se aclaró que se trata de cifras preliminares, ya que focos cercanos pueden corresponder a un mismo incendio.

El área monitoreada incluye sectores frente a San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución y Rosario. Los datos, obtenidos a partir de información satelital de la NASA, permiten evaluar tendencias y mantener en agenda un fenómeno influido por el clima, el nivel del río y la actividad humana.