domingo 11 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: En 2025 crecieron 70% los focos de incendios en el Delta del Paraná

    Un informe reveló que se registraron en San Nicolás 2318 focos de incendios en el Delta en 2025, frente a 1359 en 2024.

    11 de enero de 2026 - 12:36
    Según los registros del Museo Scasso, durante 2025 se vieron afectadas unas 32.600 hectáreas del área PIECAS DP

    Según los registros del Museo Scasso, durante 2025 se vieron afectadas unas 32.600 hectáreas del área PIECAS DP

    El Norte

    El monitoreo satelital del Museo de Ciencias Naturales “Antonio Scasso” confirmó que en San Nicolás, durante 2025 se detectaron 2318 focos de incendios en el Delta del Paraná, lo que representa un incremento cercano al 70% respecto del año anterior. El relevamiento se basa en imágenes satelitales y permite analizar la evolución anual de los incendios.

    Lee además
    Con leve crecimiento y superando ampliamente la media provincial, la UP3 casi triplica su cupo

    La UP3 de San Nicolás casi triplica su cupo y supera ampliamente la media provincial
    El Superbike sigue apostando al autódromo San Nicolás Ciudad

    Motociclismo de velocidad en San Nicolás: el Superbike Bonaerense confirmó su regreso al autódromo

    Aumento de focos de incendio en el Delta del Paraná

    Según la serie histórica elaborada por el museo, el comportamiento del fuego durante 2025 no fue homogéneo. El inicio del año mostró una cantidad de focos superior a la habitual para la temporada, mientras que con el correr de los meses los registros comenzaron a descender, marcando un patrón irregular.

    Desde la institución señalaron que enero de 2025 presentó niveles elevados de focos, un fenómeno poco frecuente para ese mes. El seguimiento permanente permite comparar estos datos con años anteriores y anticipar posibles escenarios de riesgo ambiental.

    Diciembre con menos focos y menor riesgo ambiental

    El cierre de 2025 evidenció un panorama distinto. Durante diciembre se detectaron apenas 23 focos de calor en todo el Delta, una cifra considerablemente inferior a los valores habituales. Las lluvias, los días nublados y la altura del río Paraná influyeron directamente en esta disminución.

    Especialistas destacaron que el nivel actual del río reduce de manera significativa el riesgo de incendios de gran magnitud en las islas, al limitar la propagación del fuego en zonas insulares.

    Hectáreas afectadas y monitoreo satelital del Delta

    El informe estimó que durante 2025 resultaron afectadas unas 32.600 hectáreas, equivalentes al 1,4% de la superficie total del Delta del Paraná comprendida en el PIECAS. Se aclaró que se trata de cifras preliminares, ya que focos cercanos pueden corresponder a un mismo incendio.

    El área monitoreada incluye sectores frente a San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución y Rosario. Los datos, obtenidos a partir de información satelital de la NASA, permiten evaluar tendencias y mantener en agenda un fenómeno influido por el clima, el nivel del río y la actividad humana.

    Temas
    Seguí leyendo

    La UP3 de San Nicolás casi triplica su cupo y supera ampliamente la media provincial

    Motociclismo de velocidad en San Nicolás: el Superbike Bonaerense confirmó su regreso al autódromo

    San Nicolás, entre los concejos más austeros del país: gastar apenas $4426 por habitante en 2025

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    San Nicolás: Sofía Mazón será la entrenadora de la Primera División Hockey de Regatas

    San Nicolás, entre las ciudades bonaerenses con alto riesgo de incendios

    San Nicolás mantiene activa su tienda de compras online oficial con productos locales y fines solidarios

    En San Nicolás la donación de sangre no se toma vacaciones y refuerzan la convocatoria

    San Nicolás: Última semana para aprovechar los descuentos del plan de pago anual de tasas municipales

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Según los registros del Museo Scasso, durante 2025 se vieron afectadas unas 32.600 hectáreas del área PIECAS DP

    San Nicolás: En 2025 crecieron 70% los focos de incendios en el Delta del Paraná

    Domingo 11 de enero - Versión PDF

    Los agentes integrantes de móviles de Patrulla Urbana se desplegaron para interceptar a los dos adolescentes sospechosos que fueron seguidos por los operadores del centro de monitoreo municipal.

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

    El Municipio y un cirujano que además es sindicalista de Cicop atraviesan un conflicto relacionado con las vacaciones del profesional de la salud, que tomó licencia del 5 al 19 de enero sin la autorización correspondiente.

    Conflicto en Salud: el Municipio de San Pedro intimó a un cirujano por tomarse vacaciones sin aval oficial

    Los dos sospechosos fueron aprehendidos en los allanamientos de la Policía de la Comisaría Segunda.

    Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos