martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la caída en la vacunación infantil y adolescente

    El Ministerio de Salud de la Nación reveló que la cobertura de vacunas esenciales registró mínimos históricos en San Nicolás.

    25 de noviembre de 2025 - 14:48
    La jefa del Servicio de Pediatría del Grupo Oroño San Nicolás Dra. Alejandra Dribin, quien indicó que en la ciudad también se registra la tendencia de descenso en la inmunización.

    La jefa del Servicio de Pediatría del Grupo Oroño San Nicolás Dra. Alejandra Dribin, quien indicó que en la ciudad también se registra la tendencia de descenso en la inmunización.

    Google-ilustrativa

    La vacunación infantil y adolescente atraviesa una caída histórica en todo el país, según datos recientes del Ministerio de Salud de la Nación. Especialistas advierten que este descenso compromete la inmunidad colectiva y puede permitir el regreso de patologías ya controladas, como el sarampión, la poliomielitis y la tos convulsa.

    Lee además
    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño
    A un mes del inicio del verano y del período de vacaciones, miles de nicoleños comienzan a mirar nuevamente a los clubes como opción para afrontar los días de calor.

    San Nicolás: Cuánto costará veranear en los clubes en la temporada de piletas 2025/2026

    Descenso histórico en la cobertura del calendario obligatorio

    Los informes oficiales muestran que vacunas esenciales, como la IPV o Salk contra la poliomielitis (47,6%) y la segunda dosis de la triple viral (46,7%), presentan las cifras más bajas en años. La situación también afecta la vacunación contra el VPH, cuya cobertura cayó en niñas y varones en casi todas las jurisdicciones.

    Desde la Sociedad Argentina de Pediatría y la Organización Panamericana de la Salud advierten que, de persistir esta tendencia, podrían reaparecer enfermedades eliminadas. La pediatra Alejandra Dribin señaló que en San Nicolás también se observa una merma sostenida en el cumplimiento del calendario.

    Riesgo de reaparición de sarampión, tos convulsa y otras enfermedades

    El país registró un brote de sarampión con 35 casos confirmados durante el último año, una enfermedad que había sido controlada. La cobertura de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— muestra una caída significativa: 83,2% en la primera dosis y apenas 46,7% en la segunda.

    En paralelo, los casos de tos convulsa aumentaron desde 2024, lo que motivó una alerta epidemiológica nacional. La dosis indicada a los 11 años alcanzó sólo un 54,1% de cobertura, un nivel insuficiente para frenar la circulación comunitaria.

    Vacunación en adolescentes y caída en la prevención del VPH

    La inmunización contra el Virus del Papiloma Humano también registró descensos marcados: 55,5% en mujeres y 50,9% en varones. Más de una decena de provincias no supera el 60% de cobertura. La vacuna, aplicada a los 11 años, es clave para prevenir tipos de VPH asociados al desarrollo de lesiones y cánceres en adultos.

    Dribin destacó la importancia de asistir con la libreta de vacunación a los controles y remarcó que cuadros virales leves no son motivo para posponer la aplicación. En San Nicolás, el Sanatorio GO, el Hospital San Felipe, el Cempre y el Hospital Zona Norte continúan con la vacunación habitual.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño

    San Nicolás: Cuánto costará veranear en los clubes en la temporada de piletas 2025/2026

    San Nicolás: baja ocupación hotelera, pero esperan un repunte por la Fiesta de Disfraces

    San Nicolás: Guillermo Bonfils jugará el Mundial de Fútbol Socca con Argentina, un sueño cumplido a los 37

    San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos

    San Nicolás: Allanan al administrador de "Infraganti.sn", la cuenta que difundía hechos delictivos

    San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    San Nicolás: Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura tras una fecha 15 cargada de emoción

    San Nicolás: Nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, más jóvenes se formaron en videojuegos 3D

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño
    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    Los profesionales que cumplieron sus bodas de oro junto a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Médicos.

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Patinadoras de Carlos Pellegrini sumaron medallas para Zárate

    Zárate: Patinadoras de Carlos Pellegrini brillan en el Nacional Open de Clubes 2025

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo