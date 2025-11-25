San Nicolás: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la caída en la vacunación infantil y adolescente

La jefa del Servicio de Pediatría del Grupo Oroño San Nicolás Dra. Alejandra Dribin, quien indicó que en la ciudad también se registra la tendencia de descenso en la inmunización.

La vacunación infantil y adolescente atraviesa una caída histórica en todo el país, según datos recientes del Ministerio de Salud de la Nación . Especialistas advierten que este descenso compromete la inmunidad colectiva y puede permitir el regreso de patologías ya controladas, como el sarampión , la poliomielitis y la tos convulsa.

Los informes oficiales muestran que vacunas esenciales, como la IPV o Salk contra la poliomielitis (47,6%) y la segunda dosis de la triple viral (46,7%), presentan las cifras más bajas en años. La situación también afecta la vacunación contra el VPH, cuya cobertura cayó en niñas y varones en casi todas las jurisdicciones.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría y la Organización Panamericana de la Salud advierten que, de persistir esta tendencia, podrían reaparecer enfermedades eliminadas. La pediatra Alejandra Dribin señaló que en San Nicolás también se observa una merma sostenida en el cumplimiento del calendario.

El país registró un brote de sarampión con 35 casos confirmados durante el último año, una enfermedad que había sido controlada. La cobertura de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— muestra una caída significativa: 83,2% en la primera dosis y apenas 46,7% en la segunda.

En paralelo, los casos de tos convulsa aumentaron desde 2024, lo que motivó una alerta epidemiológica nacional. La dosis indicada a los 11 años alcanzó sólo un 54,1% de cobertura, un nivel insuficiente para frenar la circulación comunitaria.

Vacunación en adolescentes y caída en la prevención del VPH

La inmunización contra el Virus del Papiloma Humano también registró descensos marcados: 55,5% en mujeres y 50,9% en varones. Más de una decena de provincias no supera el 60% de cobertura. La vacuna, aplicada a los 11 años, es clave para prevenir tipos de VPH asociados al desarrollo de lesiones y cánceres en adultos.

Dribin destacó la importancia de asistir con la libreta de vacunación a los controles y remarcó que cuadros virales leves no son motivo para posponer la aplicación. En San Nicolás, el Sanatorio GO, el Hospital San Felipe, el Cempre y el Hospital Zona Norte continúan con la vacunación habitual.