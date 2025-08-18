San Nicolás: dos hombres fueron detenidos con pedidos de captura por abuso sexual y robo agravado

Dos sujetos detenidos en horas del domingo en San Nicolás con pedidos de captura activa. LaOpinion

Durante este domingo, personal policial de San Nicolás realizó dos procedimientos que derivaron en la detención de dos hombres, los cuales poseían pedidos de captura activa en distintas causas judiciales y de las cuales terminaron siendo notificados.

El primer operativo tuvo lugar en Colectora Norte y Presidente Perón, donde fue aprehendido un hombre de 27 años sobre quien pesaban dos pedidos de paradero.

El primero, emitido el 5 de febrero de 2023 por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino, estaba vinculado a una causa de abuso sexual, mientras el segundo es fechado el 22 de abril de 2022, había sido solicitado por la UFI N° 3 de Pergamino, también por abuso sexual. Tras su detención, el magistrado interviniente dispuso la notificación de comparendo y su posterior libertad.

En Zona Norte dieron con el otro sujeto que fue detenido En otro procedimiento, llevado a cabo en la intersección de Rojas y Zaracondegui, efectivos del Comando de Patrullas detuvieron a un hombre de 34 años. Sobre él recaía un pedido de captura activa emitido el 19 de diciembre de 2023 por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Pergamino, en el marco de una causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. En este caso también, el magistrado dispuso la notificación de comparendo y su liberación.

