viernes 28 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

    El HCD de San Nicolás aprobó la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026 y el Presupuesto municipal, tras una extensa doble jornada legislativa.

    28 de noviembre de 2025 - 11:24
    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás&nbsp;llevó adelante una&nbsp;extensa y trascendental doble jornada legislativa

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante una extensa y trascendental doble jornada legislativa

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante este jueves una intensa doble jornada legislativa en la que quedó aprobada la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026 y el Presupuesto General para el próximo año. Las deliberaciones incluyeron la Asamblea de Mayores Contribuyentes y la Sesión Ordinaria del mes.

    Aprobación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026

    La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes avaló por mayoría el nuevo esquema fiscal que regirá el año próximo, con un incremento del 34,5% respecto de los valores actuales. Según el oficialismo, el ajuste es “necesario y técnicamente fundamentado”, ya que las tasas no acompañaron la inflación acumulada durante 2025, que hacia mediados de octubre se ubicaba en 31,8% según el INDEC.

    El debate incluyó la aclaración de que la última cuota de 2025 tendrá un incremento limitado del 4,25% para evitar saltos bruscos en diciembre y enero. Asimismo, se sostuvo que el sistema de actualización mensual por IPC se mantendrá durante todo 2026, con el objetivo de garantizar previsibilidad, transparencia y un bajo impacto para los contribuyentes. Los nuevos valores comenzarán a regir en enero.

    El Presupuesto 2026 recibió respaldo mayoritario

    En la sesión ordinaria que siguió a la Asamblea, el Concejo aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para 2026, que asciende a $132.625 millones. Elaborado bajo el esquema de Presupuesto por Programas, permite identificar metas, recursos y objetivos de gestión del próximo año.

    El Departamento Ejecutivo administrará más del 99% del total, mientras que el HCD contará con $1.190 millones. Además, se autorizó al Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Desde el oficialismo destacaron que la herramienta refleja prioridades de gobierno y políticas públicas para 2026.

    Otras ordenanzas: salud, seguridad, educación y reconocimientos

    La jornada incluyó la aprobación de iniciativas relevantes, entre ellas la creación de la Mesa Municipal de Promoción, Prevención, Estadística y Acompañamiento en Riesgo Suicida, un espacio interdisciplinario para fortalecer acciones de cuidado y contención, en coordinación con entidades de salud y organizaciones comunitarias.

    También se aprobó el comodato con el Ministerio de Seguridad bonaerense para el funcionamiento del Destacamento Policial de La Emilia y la condonación de deudas municipales prescriptas anteriores a diciembre de 2019.

    Asimismo, se habilitó la enajenación de bienes municipales y la adjudicación de la Licitación Pública N.º 30/2025 al Grupo Oroño, que instalará un Centro de Asistencia Sanitaria en el predio del Hospital Zona Sur.

    El Concejo además destacó a estudiantes de las Escuelas Misericordia y La Paz por su sobresaliente desempeño en el Modelo Nacional Uniendo Metas 2025, y acompañó el pedido de Narcóticos Anónimos para una campaña de difusión local.

    El cierre de la sesión estuvo marcado por discursos emotivos de los concejales que finalizan su mandato, quienes agradecieron a la comunidad, al personal del Concejo y a sus pares por el acompañamiento durante su gestión.

