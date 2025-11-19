San Nicolás: Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura tras una fecha 15 cargada de emoción

Se completó la fecha 15 del Torneo Clausura “Héctor Storti”. La Emilia goleó a Belgrano por 4 a 2 como visitante y con 35 puntos se adjudicó el primer puesto, y en octavos de final deberá medirse frente a Los Andes, que empató 2 a 2 ante Fútbol San Nicolás en el estadio “Juan José Córdoba”. El Norte

La última fecha del Torneo Clausura dejó confirmados los ocho clasificados a los cuartos de final, con La Emilia como líder invicto y con ventaja deportiva. La victoria ante Belgrano y el empate de Los Andes frente a Fútbol San Nicolás terminaron de ordenar una tabla que llegó reñida hasta el cierre.

La Emilia cerró una fase regular impecable La Emilia ganó 4 a 2 ante Belgrano y terminó como el mejor equipo del Clausura con 35 puntos y sin derrotas. Los goles del elenco pañero fueron de Jahaziel Argañaraz (2), Juan Demergasso y Fausto Campiotti, mientras que Marcelo Ocanto descontó dos veces para el equipo de calle Pellegrini.

Con este resultado, La Emilia se aseguró ventaja deportiva y enfrentará a Los Andes en la serie de ida y vuelta.

Los Andes empató y se quedó con el último boleto El conjunto de Villa Ramallo igualó 2 a 2 frente a Fútbol San Nicolás y logró clasificarse a la liguilla con 24 puntos. Ramiro Badet y Nehemías Sosa marcaron para Los Andes, mientras que Alex Ronchetti y Bruno Arce anotaron para el local. Gracias a ese punto, el equipo dirigido por Rogelio Nardoni accede a cuartos.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Clausura Tras completarse la fecha 15, los cruces confirmados —a partidos de ida y vuelta— son: La Emilia vs. Los Andes (L)

Somisa vs. San Martín (L)

Rojo vs. Defensores (L)

Social vs. Regatas (L) (L: juegan primero de local) La Emilia, Somisa, Rojo y Social tendrán la ventaja de cerrar sus series en casa. La definición promete duelos intensos entre equipos que llegan en plena competencia y con números muy parejos.

Compartí esta nota en redes sociales:





