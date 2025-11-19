miércoles 19 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura tras una fecha 15 cargada de emoción

    El fútbol de San Nicolás terminó con La Emilia, como líder invicto y enfrentará a Los Andes en los cuartos de final del Clausura.

    19 de noviembre de 2025 - 14:00
    Se completó la fecha 15 del Torneo Clausura “Héctor Storti”. La Emilia goleó a Belgrano por 4 a 2 como visitante y con 35 puntos se adjudicó el primer puesto, y en octavos de final deberá medirse frente a Los Andes, que empató 2 a 2 ante Fútbol San Nicolás en el estadio “Juan José Córdoba”.

    Se completó la fecha 15 del Torneo Clausura “Héctor Storti”. La Emilia goleó a Belgrano por 4 a 2 como visitante y con 35 puntos se adjudicó el primer puesto, y en octavos de final deberá medirse frente a Los Andes, que empató 2 a 2 ante Fútbol San Nicolás en el estadio “Juan José Córdoba”.

    El Norte

    La última fecha del Torneo Clausura dejó confirmados los ocho clasificados a los cuartos de final, con La Emilia como líder invicto y con ventaja deportiva. La victoria ante Belgrano y el empate de Los Andes frente a Fútbol San Nicolás terminaron de ordenar una tabla que llegó reñida hasta el cierre.

    Lee además
    El reconocido wedding planner nicoleño Adrián Pavía presentó su libro “Experto en bodas”, una obra que reúne sus más de dos décadas de experiencia en el mundo de los eventos. 

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público
    San Nicolás completó una nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, el innovador programa municipal de formación en desarrollo de videojuegos 3D que ya capacitó a más de 160 estudiantes.

    San Nicolás: Nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, más jóvenes se formaron en videojuegos 3D

    La Emilia cerró una fase regular impecable

    La Emilia ganó 4 a 2 ante Belgrano y terminó como el mejor equipo del Clausura con 35 puntos y sin derrotas. Los goles del elenco pañero fueron de Jahaziel Argañaraz (2), Juan Demergasso y Fausto Campiotti, mientras que Marcelo Ocanto descontó dos veces para el equipo de calle Pellegrini.

    Con este resultado, La Emilia se aseguró ventaja deportiva y enfrentará a Los Andes en la serie de ida y vuelta.

    Los Andes empató y se quedó con el último boleto

    El conjunto de Villa Ramallo igualó 2 a 2 frente a Fútbol San Nicolás y logró clasificarse a la liguilla con 24 puntos. Ramiro Badet y Nehemías Sosa marcaron para Los Andes, mientras que Alex Ronchetti y Bruno Arce anotaron para el local. Gracias a ese punto, el equipo dirigido por Rogelio Nardoni accede a cuartos.

    Así quedaron los cruces de cuartos de final del Clausura

    Tras completarse la fecha 15, los cruces confirmados —a partidos de ida y vuelta— son:

    • La Emilia vs. Los Andes (L)

    • Somisa vs. San Martín (L)

    • Rojo vs. Defensores (L)

    • Social vs. Regatas (L)

      (L: juegan primero de local)

    La Emilia, Somisa, Rojo y Social tendrán la ventaja de cerrar sus series en casa. La definición promete duelos intensos entre equipos que llegan en plena competencia y con números muy parejos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    San Nicolás: Nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, más jóvenes se formaron en videojuegos 3D

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal

    San Nicolás: Vecinos denuncian que en el Hospital San Felipe hay un hombre desnudo en la guardia

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local

    San Nicolás: El Gobierno lanzó el Plan Paraná para reforzar el control de la Hidrovía

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%

    La Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el Centro Económico de Pergamino impulsan el desarrollo binacional

    San Nicolás será sede de la cuarta edición del Sudamericano Infantil de fútbol 2025 en diciembre

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El funcionario remarcó que la disminución de campañas públicas de prevención contribuye directamente al incremento de casos. “Ahora no hay tantas campañas; la información que circula no es la adecuada o no es en la cantidad que debería”, afirmó.

    Baradero: Aumentan los casos de sífilis y alertan por el crecimiento entre jóvenes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur tuvo a cargo la apertura y cierre de Connetagro.

    Connectagro 2025: cuando el agro se conecta, las oportunidades se multiplican y Argentina crece
    Los padres accedieron al detalle del material utilizado y a la facturación de producto adquirido por la institución educativa.

    Los padres de Cata rompieron el silencio y afirmaron que la explosión del Rancagua "no fue un accidente"

    Bayer Zárate entrenó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte de Buenos Aires

    Bayer Zárate capacitó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte

    El reconocido wedding planner nicoleño Adrián Pavía presentó su libro “Experto en bodas”, una obra que reúne sus más de dos décadas de experiencia en el mundo de los eventos. 

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    Este jueves 20 de noviembre a las 9:30, la Municipalidad de San Pedro llevará adelante el acto protocolar oficial por el Día de la Soberanía Nacional, en el histórico paraje Vuelta de Obligado, escenario central de una de las gestas más importantes de la historia argentina.

    San Pedro celebrará el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, escenario histórico nacional