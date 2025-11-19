San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

El reconocido wedding planner nicoleño Adrián Pavía presentó su libro “Experto en bodas”, una obra que reúne sus más de dos décadas de experiencia en el mundo de los eventos.

El wedding planner, de San Nicolás , Adrián Pavía presentó su libro “Experto en bodas” en un exclusivo cocktail realizado en el Hotel Colonial. Allí compartió con los presentes los aprendizajes, desafíos y anécdotas que marcaron sus más de veinte años en la industria, donde se convirtió en una figura destacada a nivel internacional.

El nicoleño, considerado entre los 100 mejores wedding planners del mundo, reúne en “Experto en bodas” sus vivencias, errores frecuentes y recomendaciones para organizar un evento inolvidable. En diálogo previo con EL NORTE, Pavía contó que la idea surgió a partir de los comentarios de sus clientes y de los aprendizajes acumulados a lo largo de su amplia trayectoria.

Explicó que el libro funciona como una guía práctica para quienes comienzan a planificar su boda y destacó que el error más común es querer abarcar todo sin tener en claro el presupuesto. “Lo primero que digo en el libro es: asegurate de conocer tu presupuesto. En base a eso voy a poder trabajar”, sostuvo.

Durante la presentación, Pavía repasó su historia personal y profesional, marcada por mandatos familiares que inicialmente lo alejaron del mundo creativo. Recordó que fue “obligado” a estudiar Farmacia y Bioquímica, pero que su verdadera pasión nació en el atelier de su nona.

A los 19 años tomó una decisión determinante: emigró a Inglaterra, donde comenzó su vínculo con la hotelería y los eventos. Luego estudió Management Hotelero en Alemania y se formó en distintas cadenas europeas, experiencia que le permitió adquirir una mirada profesional que hoy vuelca en cada celebración.

El regreso a Argentina y el camino que lo llevó al Hotel Colonial

Tras años en el exterior, Pavía volvió al país en una época de comunicación limitada. Su primer sostén fue la cadena Solans en Rosario, donde llegó a ocupar cargos gerenciales y consolidó su formación en hotelería.

Tiempo después regresó a San Nicolás y, convocado por un amigo, llegó al Hotel Colonial “por un año y medio”. Ese plazo, relató con humor, se extendió a 25 años, convirtiéndose en un punto central de su vida profesional y personal.

A lo largo de su carrera trabajó para figuras como Lionel Messi y Soledad Pastorutti, lo que lo posicionó como referente nacional en organización de bodas y eventos de alto nivel. En esta nueva etapa, su libro busca transmitir todo ese recorrido a nuevas generaciones de organizadores y parejas que comienzan a planificar su gran día.