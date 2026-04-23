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    • San Nicolás: Santiago Passaglia cruzó a Milei y Kicillof, "Argentina no necesita más show"

    El intendente de San Nicolás cuestionó los viajes del Presidente y el Gobernador y apuntó a la falta de gestión en temas clave como seguridad y economía.

    23 de abril de 2026 - 21:07
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó al Presidente Javier Milei y al Gobernador Axel Kicillof por sus prioridades.

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó al Presidente Javier Milei y al Gobernador Axel Kicillof por sus prioridades.

    Opinando San Nicolás

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, lanzó un duro mensaje contra las principales figuras del escenario político nacional y provincial, al cuestionar las prioridades del presidente Javier Milei y del gobernador Axel Kicillof. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, donde planteó críticas directas en medio de un contexto de creciente preocupación social.

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    Críticas a los viajes y la agenda política

    En el inicio de su mensaje, Passaglia abrió el debate con una pregunta que marcó el tono de su intervención: “¿Dónde están las prioridades?”. A partir de allí, apuntó directamente contra las actividades recientes de los mandatarios.

    “El presidente pasea por Israel y el gobernador pasa sus vacaciones en Barcelona. Lindo, ¿no?”, ironizó el jefe comunal, en una frase que rápidamente generó repercusión en el ámbito político y en redes sociales.

    El planteo del intendente se enmarca en una discusión más amplia sobre el rol de los dirigentes y la gestión en un contexto económico y social complejo, donde distintos sectores reclaman mayor presencia del Estado.

    Seguridad y economía, en el centro de la preocupación

    Passaglia profundizó sus cuestionamientos al señalar que, mientras los principales referentes políticos desarrollan actividades en el exterior, los problemas cotidianos se agravan en el territorio.

    “Ellos viajan por el mundo, cantando, haciendo la suya, mientras que en la provincia la seguridad está cada vez más complicada y a los argentinos les cuesta más llegar a fin de mes”, sostuvo.

    De esta manera, el intendente puso el foco en dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el aumento de la inseguridad y la pérdida del poder adquisitivo, temas que vienen ocupando el centro del debate público.

    Un llamado a la gestión cercana

    En el cierre de su mensaje, Passaglia dejó una definición política clara sobre el modelo de gestión que considera necesario en el país.

    “Argentina no necesita más show ni dirigentes que estén en otra. Necesita soluciones, que no van a aparecer afuera: se construyen acá, cerca de los vecinos, con esfuerzo y laburando todos los días”, expresó.

    El mensaje del intendente se suma a una serie de posicionamientos de dirigentes del interior bonaerense que buscan diferenciarse tanto del oficialismo nacional como de la gestión provincial, en un escenario político que comienza a reconfigurarse de cara a los próximos desafíos electorales.

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