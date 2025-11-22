San Nicolás: Cuánto costará veranear en los clubes en la temporada de piletas 2025/2026

A un mes del inicio del verano, los clubes de San Nicolás ajustaron sus tarifas para la temporada de verano 2025/2026 y ya ofrecen opciones que van desde el uso de piletas hasta colonias de vacaciones. Las actividades recreativas, deportivas y familiares volverán a ser protagonistas en sedes que esperan alta demanda durante los meses más cálidos.
Tarifas de piletas en los principales clubes de San Nicolás
Las instituciones locales muestran diferencias marcadas según categoría de socio y tipo de grupo familiar. En Somisa, el acceso a la pileta está incluido en la cuota plana anual: los activos abonan $50.000 mensuales y un grupo familiar, compuesto por dos adultos y dos menores, paga $154.000, sin costos adicionales para la temporada.
Club Regatas de San Nicolás, Belgrano y La Emilia aplican aranceles específicos. Los clubes fijaron valores para socios activos que van de $150.000 a $263.000, mientras que los grupos familiares pagan entre $391.000 y $560.000, según cada institución y modalidad de pago elegida para la temporada.
Cuánto costará veranear en Regatas, Belgrano, La Emilia y Pescadores
En Regatas, la temporada para activos cuesta $263.000 financiado o $223.000 contado; los grupos familiares abonan $469.000 contado o $551.000 financiado. En Belgrano, que traslada su actividad al camping, la preventa ofrece valores de $252.000 contado o $259.560 con tarjeta para activos; el grupo familiar paga entre $560.000 y $576.800.
La Emilia fijó un costo de $137.250 para la categoría activo en efectivo, con alternativas financiadas que llegan a $183.000. El grupo familiar paga desde $352.710 en efectivo hasta $470.280 en seis cuotas.
Entre las opciones más accesibles aparece Pescadores: el grupo familiar paga $133.500 por los tres meses de temporada, con descuento al contado, mientras que los activos tienen acceso gratuito.
Colonias de verano: precios y beneficios para socios y no socios
Belgrano ofrece colonias desde $295.000 para socios, con 40% de descuento para el segundo hermano, mientras que los no socios pagan $380.000. Regatas fijó la temporada completa en $295.100 contado o $346.100 financiado para socios, y $451.100 contado para no socios. El mes cuesta desde $157.700 para socios y $247.200 para no socios.
En Somisa, la colonia es exclusiva para socios y mantiene valores promocionales hasta el 15 de diciembre: $240.000 la temporada, $150.000 el mes y $90.000 la quincena, con importantes descuentos para hermanos. Desde el 16 de diciembre, las tarifas aumentarán un 15%, manteniendo la propuesta recreativa como una de las más buscadas del verano.