San Nicolás: Cuánto costará veranear en los clubes en la temporada de piletas 2025/2026

A un mes del inicio del verano y del período de vacaciones, miles de nicoleños comienzan a mirar nuevamente a los clubes como opción para afrontar los días de calor.

A un mes del inicio del verano, los clubes de San Nicolás ajustaron sus tarifas para la temporada de verano 2025/2026 y ya ofrecen opciones que van desde el uso de piletas hasta colonias de vacaciones . Las actividades recreativas, deportivas y familiares volverán a ser protagonistas en sedes que esperan alta demanda durante los meses más cálidos.

San Nicolás: Guillermo Bonfils jugará el Mundial de Fútbol Socca con Argentina, un sueño cumplido a los 37

Las instituciones locales muestran diferencias marcadas según categoría de socio y tipo de grupo familiar. En Somisa, el acceso a la pileta está incluido en la cuota plana anual: los activos abonan $50.000 mensuales y un grupo familiar, compuesto por dos adultos y dos menores, paga $154.000, sin costos adicionales para la temporada.

Club Regatas de San Nicolás, Belgrano y La Emilia aplican aranceles específicos. Los clubes fijaron valores para socios activos que van de $150.000 a $263.000, mientras que los grupos familiares pagan entre $391.000 y $560.000, según cada institución y modalidad de pago elegida para la temporada.

En Regatas, la temporada para activos cuesta $263.000 financiado o $223.000 contado; los grupos familiares abonan $469.000 contado o $551.000 financiado. En Belgrano, que traslada su actividad al camping, la preventa ofrece valores de $252.000 contado o $259.560 con tarjeta para activos; el grupo familiar paga entre $560.000 y $576.800.

La Emilia fijó un costo de $137.250 para la categoría activo en efectivo, con alternativas financiadas que llegan a $183.000. El grupo familiar paga desde $352.710 en efectivo hasta $470.280 en seis cuotas.

Entre las opciones más accesibles aparece Pescadores: el grupo familiar paga $133.500 por los tres meses de temporada, con descuento al contado, mientras que los activos tienen acceso gratuito.

Colonias de verano: precios y beneficios para socios y no socios

Belgrano ofrece colonias desde $295.000 para socios, con 40% de descuento para el segundo hermano, mientras que los no socios pagan $380.000. Regatas fijó la temporada completa en $295.100 contado o $346.100 financiado para socios, y $451.100 contado para no socios. El mes cuesta desde $157.700 para socios y $247.200 para no socios.

En Somisa, la colonia es exclusiva para socios y mantiene valores promocionales hasta el 15 de diciembre: $240.000 la temporada, $150.000 el mes y $90.000 la quincena, con importantes descuentos para hermanos. Desde el 16 de diciembre, las tarifas aumentarán un 15%, manteniendo la propuesta recreativa como una de las más buscadas del verano.