San Nicolás conmemora el Día del Autismo con una jornada inclusiva en la costanera

La actividad se realizará el próximo 2 de abril, de 15:00 a 18:30 horas, en la Costanera Alta. Google-ilustrativa

San Nicolás se prepara para una jornada especial en el marco del Día de la Concientización sobre el Autismo. El próximo 2 de abril, vecinos y visitantes podrán participar de una propuesta abierta y gratuita en la Costanera Alta, con el objetivo de visibilizar, informar y fomentar la inclusión.

Actividades inclusivas para toda la comunidad La jornada se desarrollará entre las 15:00 y las 18:30 horas, con una variada agenda de actividades pensadas para todas las edades. Habrá stands informativos, espectáculos de música y danzas, además de juegos y propuestas recreativas orientadas a generar un espacio de encuentro y participación.

El trabajo de TGD Padres TEA San Nicolás La iniciativa es impulsada por la organización TGD Padres TEA San Nicolás, que desde hace 16 años trabaja en la concientización, el acompañamiento y la promoción de derechos vinculados al trastorno del espectro autista. Su labor ha sido clave para fortalecer redes de apoyo y visibilizar la temática en la ciudad.

Fecha alternativa en caso de mal clima Desde la organización informaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para el 5 de abril, manteniendo el mismo horario y lugar. La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad, con el objetivo de seguir construyendo espacios basados en el respeto, la comprensión y la inclusión.

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