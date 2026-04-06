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    • San Nicolás: concejales piden a ANSES datos oficiales sobre pérdida de empleo desde 2023

    En San Nicolás el bloque de Fuerza Patria impulsa un pedido de informes para conocer bajas laborales y acceso al seguro de desempleo desde la asunción de Milei.

    6 de abril de 2026 - 13:30
    San Nicolás, concejales piden a ANSES datos sobre despidos desde la llegada de Milei

    San Nicolás, concejales piden a ANSES datos sobre despidos desde la llegada de Milei

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    Concejales de Fuerza Patria presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante de San Nicolás para solicitar a la ANSES datos precisos sobre la evolución del empleo local desde diciembre de 2023. La iniciativa busca cuantificar despidos, beneficiarios del seguro de desempleo y segmentar la información por variables clave.

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    Pedido de informes sobre empleo local

    El proyecto, ingresado en la primera sesión ordinaria del año, propone que la Agencia Nacional de la Seguridad Social detalle la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que fueron dados de baja en San Nicolás entre diciembre de 2023 y febrero de 2026.

    La iniciativa apunta a obtener un número oficial que permita dimensionar el impacto laboral desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Además, solicita información sobre cuántos vecinos accedieron al Seguro por Desempleo en ese mismo período.

    Segmentación de datos y control institucional

    Los concejales también requieren que los datos sean desagregados por género, edad y sector económico, con el objetivo de construir un diagnóstico más preciso del mercado laboral local.

    En los fundamentos del proyecto, remarcan que el pedido de informes es una herramienta clave para garantizar la transparencia y el control democrático, además de permitir al Concejo Deliberante representar adecuadamente a la comunidad.

    Posibles cambios y búsqueda de consenso

    La iniciativa se encuentra en análisis en la comisión de Legislación General y, según trascendió, podría avanzar con modificaciones. Entre ellas, se evalúa incorporar información sobre altas laborales, no solo bajas, y sumar un pedido similar a ARCA respecto a movimientos en el monotributo.

    También se analiza eliminar los considerandos originales del proyecto para facilitar el consenso político y lograr su aprobación en el recinto en la próxima sesión.

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