San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

El programa Gen Técnico 2025 concluyó con la entrega de diplomas en la planta de General Savio, en San Nicolás, ratificando una iniciativa que desde 2006 impulsa la formación técnica y la inserción laboral de estudiantes. La propuesta se consolidó como un puente estratégico entre la educación, la industria y las nuevas demandas de la economía 4.0.

Formación técnica y prácticas en un entorno industrial real Este año, 184 estudiantes realizaron prácticas profesionalizantes en 17 sectores de la planta, acompañados por 50 tutores, jefes y operarios que guiaron su integración y aprendizaje. En paralelo, 155 alumnos completaron la formación Fundamentos para la Automatización 4.0, certificada internacionalmente a través de la alianza Ternium–UTN–Festo mediante el centro FACT de UTN San Nicolás.

La experiencia estudiantil: voces que reflejan el impacto del programa El cierre reunió testimonios que revelaron el alcance del programa. Benjamín Romero destacó la integración y el aprendizaje desde el primer día; Tiziana Silva valoró la preparación para el futuro laboral; Ramiro Román subrayó el acompañamiento de tutores y compañeros; y Abril Gómez remarcó el aporte de conocer de primera mano los procesos industriales y el funcionamiento real del mundo del trabajo.

Compromiso empresarial y fortalecimiento de la comunidad educativa En la entrega, Fernando Favaro reafirmó el compromiso de Ternium con Gen Técnico y anticipó la continuidad del programa en 2026. Además, 652 alumnos visitaron la planta para conocer sus procesos y 38 docentes participaron en instancias de actualización en matemática, electricidad, electrónica e instrumentación, fortaleciendo el impacto pedagógico en toda la comunidad técnica.

