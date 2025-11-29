sábado 29 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    La entrega de diplomas en la planta de General Savio, San Nicolás, marcó el cierre del programa Gen Técnico 2025.

    29 de noviembre de 2025 - 14:21
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    ar.ternium.com
    Gen Técnico 2025-1
    Gen Técnico 2025-2

    El programa Gen Técnico 2025 concluyó con la entrega de diplomas en la planta de General Savio, en San Nicolás, ratificando una iniciativa que desde 2006 impulsa la formación técnica y la inserción laboral de estudiantes. La propuesta se consolidó como un puente estratégico entre la educación, la industria y las nuevas demandas de la economía 4.0.

    Lee además
    La Justicia y la Policía intentan dar con el paradero de Agustín y Josué Rodríguez, quienes se retiraron del área de Pediatría este viernes por la tarde y permanecen desaparecidos.

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectarán a San Nicolás 

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Formación técnica y prácticas en un entorno industrial real

    Este año, 184 estudiantes realizaron prácticas profesionalizantes en 17 sectores de la planta, acompañados por 50 tutores, jefes y operarios que guiaron su integración y aprendizaje. En paralelo, 155 alumnos completaron la formación Fundamentos para la Automatización 4.0, certificada internacionalmente a través de la alianza Ternium–UTN–Festo mediante el centro FACT de UTN San Nicolás.

    La experiencia estudiantil: voces que reflejan el impacto del programa

    El cierre reunió testimonios que revelaron el alcance del programa. Benjamín Romero destacó la integración y el aprendizaje desde el primer día; Tiziana Silva valoró la preparación para el futuro laboral; Ramiro Román subrayó el acompañamiento de tutores y compañeros; y Abril Gómez remarcó el aporte de conocer de primera mano los procesos industriales y el funcionamiento real del mundo del trabajo.

    Compromiso empresarial y fortalecimiento de la comunidad educativa

    En la entrega, Fernando Favaro reafirmó el compromiso de Ternium con Gen Técnico y anticipó la continuidad del programa en 2026. Además, 652 alumnos visitaron la planta para conocer sus procesos y 38 docentes participaron en instancias de actualización en matemática, electricidad, electrónica e instrumentación, fortaleciendo el impacto pedagógico en toda la comunidad técnica.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Ramallo: Preocupación en el Delta, isleños reclaman controles y un destacamento policial urgente

    San Nicolás: en Estados Unidos Pamela Ghelfi logró un histórico título mundial en el Fisicoculturismo Natural

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

    La ciudad de San Nicolás avanza para adjudicar el Hospital Zona Sur al Grupo Oroño

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    San Nicolás: Colecta solidaria de regalos para los niños del Merendero "Ayudar es Vivir"

    San Nicolás: en el Concejo Deliberante definen la ordenanza fiscal y tarifaria 2026

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Justicia y la Policía intentan dar con el paradero de Agustín y Josué Rodríguez, quienes se retiraron del área de Pediatría este viernes por la tarde y permanecen desaparecidos.

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado.

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51