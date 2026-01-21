San Nicolás: Comenzó la obra del Parque Somisa, un nuevo espacio deportivo y recreativo en la zona sur

Este mes se concretó el comienzo de la obra del “Parque Somisa”, el nuevo espacio deportivo y recreativo que se construye en la zona sur de la ciudad. El Norte

Este mes comenzaron formalmente los trabajos para la construcción del Parque Somisa, el nuevo espacio deportivo y recreativo que se desarrolla en la zona sur de San Nicolás. La obra, impulsada por el Ejecutivo municipal, forma parte de las primeras iniciativas de infraestructura urbana de 2026.

Avanza la construcción del Parque Somisa en San Nicolás El proyecto del Parque Somisa fue anunciado en agosto del año pasado por el intendente Santiago Passaglia, quien destacó la importancia de generar nuevos espacios públicos destinados al deporte y la recreación. Según había señalado, el objetivo es ofrecer un lugar pensado para chicos, jóvenes y familias, promoviendo el encuentro y la actividad al aire libre.

Un espacio con canchas, juegos y áreas recreativas La obra se ejecuta en un predio ubicado junto a la Escuela Primaria Nº 30, en el barrio Somisa, en el sector que se extiende hasta la calle Marinero Sotelo y continúa hacia el arroyo del 21 Este. La intervención abarca una superficie superior a los 30.000 metros cuadrados, de acuerdo con los planos del proyecto.

Detalles del proyecto del nuevo parque municipal El diseño contempla el reordenamiento del estacionamiento vehicular pavimentado existente y la incorporación de sectores con juegos infantiles. Además, se prevé la construcción de un área de calistenia, una cancha de básquet 3×3 y, junto a la barrera de árboles que separa el predio del área de hockey del Club Somisa, una cancha de fútbol con césped natural. Desde el Municipio estiman que la obra estará finalizada el mes próximo.

