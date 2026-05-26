Agentes de Propaganda Médica, quienes acercan la innovación científica a los profesionales de la salud

En Argentina, el agente de propaganda médica es la única figura reconocida legalmente para desarrollar tareas de información y promoción sobre medicamentos.

Aunque muchas veces su trabajo pasa desapercibido para gran parte de la comunidad, los agentes de propaganda médica —también conocidos como visitadores médicos— cumplen una función esencial dentro del sistema sanitario. Son quienes acercan información científica actualizada sobre medicamentos, tratamientos y avances farmacológicos a médicos, odontólogos, clínicas y farmacias, convirtiéndose en un puente entre la industria y los profesionales que diariamente toman decisiones vinculadas a la salud de las personas.

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Cada 26 de mayo, Argentina celebra el Día del Agente de Propaganda Médica, una fecha instaurada oficialmente en 1947 por el entonces secretario de Salud de la Nación, Ramón Carrillo, quien reconoció públicamente la importancia de estos trabajadores como auxiliares fundamentales de la salud pública.

A partir de aquella decisión histórica, quedó institucionalizada la figura del visitador médico, denominada legalmente como “agente sanitario de propaganda médica”, una profesión que con el paso de los años fue consolidando su lugar dentro del entramado sanitario argentino.

La tarea principal de un agente de propaganda médica consiste en visitar consultorios, hospitales, clínicas y farmacias para brindar información técnico-científica sobre medicamentos y tratamientos desarrollados por los laboratorios farmacéuticos.

Lejos de limitarse a una función meramente comercial, el trabajo implica una constante actualización sobre nuevos fármacos, investigaciones clínicas, posologías, beneficios terapéuticos, contraindicaciones y avances vinculados a distintas especialidades médicas.

En ese sentido, el visitador médico se convierte en un intermediario clave entre el laboratorio y el profesional de la salud, permitiendo que médicos y especialistas accedan a información actualizada que puede contribuir a mejorar la toma de decisiones en los tratamientos de los pacientes.

Con el avance permanente de la ciencia y la aparición continua de nuevos medicamentos, terapias y tecnologías, la figura del APM adquiere todavía mayor relevancia. Su labor no sólo implica comunicar las características de un producto, sino también interpretar estudios clínicos, responder consultas técnicas y transmitir información de manera ética y profesional.

Además, entre sus funciones también se encuentra el relevamiento de necesidades en farmacias y centros de salud, la relación con distribuidores y mayoristas, así como el seguimiento de stock y comercialización de productos farmacéuticos.

Una profesión reconocida legalmente

En Argentina, el agente de propaganda médica es la única figura reconocida legalmente para desarrollar tareas de información y promoción sobre medicamentos. Esa particularidad convierte a la profesión en una pieza formal dentro del sistema sanitario y farmacéutico.

El trabajo requiere capacitación constante y conocimientos específicos sobre terapias, patologías, farmacología, marketing y comunicación profesional. La actualización permanente es indispensable para poder transmitir información confiable y precisa a médicos y especialistas.

En muchos casos, el agente de propaganda médica es también quien acerca al profesional información sobre medicamentos innovadores que pueden ofrecer mejores resultados frente a tratamientos ya existentes.

En Pergamino

En Pergamino existe la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Su comisión directiva está conformada de la siguiente manera: Fernando Chavero (secretario), Víctor Lualdi (secretario adjunto), Fernando Zabalza (secretario gremial), Eduardo Génnero (tesorero), José Carlos Baviera (secretario de Acción Social, Cultura y Deportes), Silvio Baroni (secretario de prensa y actas) y cuerpo de vocales.

La efemérides por Ramón Carrillo

La creación del Día del Agente de Propaganda Médica está íntimamente ligada a la figura de Ramón Carrillo, uno de los hombres más importantes en la historia de la salud pública argentina.

Carrillo nació en 1906 y fue un destacado neurocirujano, neurólogo y neurobiólogo que, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se convirtió en el primer ministro de Salud Pública de la Nación.

Considerado el padre del sanitarismo argentino, revolucionó el sistema de salud con una mirada profundamente social y preventiva de la medicina.

Para Carrillo, las enfermedades no podían entenderse únicamente desde lo biológico o microbiológico, sino también desde las condiciones de vida de las personas. Una de sus frases más recordadas resume claramente esa visión: “Frente a las enfermedades que genera la miseria, los microbios son causas pobres”.

Bajo esa concepción impulsó una profunda transformación sanitaria en el país, enfocada en ampliar el acceso a la salud pública, fortalecer la prevención y garantizar atención médica para toda la población.

El legado sanitario de Carrillo

Durante su gestión entre 1946 y 1954, Ramón Carrillo desarrolló el primer gran plan nacional de salud pública en Argentina y llevó adelante una expansión histórica de la infraestructura sanitaria.

Impulsó la construcción de cerca de 500 hospitales, centros sanitarios y establecimientos de atención médica en todo el país, priorizando especialmente las regiones más vulnerables y postergadas.

Además, promovió campañas masivas de vacunación y trabajó fuertemente en la erradicación y control de enfermedades endémicas que afectaban principalmente al norte argentino, como el paludismo.

Otro de sus grandes aportes fue la creación de EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos, pensada para garantizar el acceso de la población a remedios a bajo costo.

Carrillo también impulsó políticas destinadas a fortalecer los laboratorios nacionales mediante incentivos económicos, buscando reducir desigualdades y ampliar el acceso a tratamientos médicos.

Su legado quedó marcado además por la gratuidad de la atención médica, de los estudios y de la provisión de medicamentos, pilares fundamentales de su concepción de la salud pública como un derecho universal.

Tras el golpe de Estado de 1955 debió exiliarse en Brasil, donde falleció prematuramente en 1956, a los 50 años. Sin embargo, su obra y pensamiento continúan siendo referencia obligada dentro de la medicina social y el sanitarismo argentino.