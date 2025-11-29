San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

La Justicia y la Policía intentan dar con el paradero de Agustín y Josué Rodríguez, quienes se retiraron del área de Pediatría este viernes por la tarde y permanecen desaparecidos. Google

La Justicia y la Policía desplegaron un operativo para localizar a Agustín y Josué Rodríguez, dos hermanos de 12 y 10 años que se retiraron este viernes por la tarde del sector de Pediatría del Hospital San Felipe, donde permanecían internados bajo tratamiento médico y con intervención de organismos de protección.

Datos oficiales sobre los menores buscados Según informó la Policía, Agustín Lian Rodríguez, de 12 años, es de contextura delgada, mide unos 1,40 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño oscuro. Su hermano, Josué Salvio Nahuel Rodríguez, de 10, presenta similares características físicas, con una estatura aproximada de 1,20 metros. No hay datos sobre la vestimenta que llevaban al retirarse del hospital.

Cómo se produjo la salida del Hospital San Felipe Los menores se retiraron el viernes 28 de noviembre, alrededor de las 14:00, desde la habitación 209 del área de Pediatría. Al momento del hecho estaban bajo la custodia de su padre, de 35 años, quien posee discapacidad de ser sordo-mudo. Ambos niños se encuentran en situación de calle, y no se sabe si llevaban pertenencias consigo al dejar el centro de salud.

Intervención judicial y pedido de colaboración La investigación quedó a cargo de la UFI N° 14, que encabeza el doctor Patricio Múgica Díaz, del Departamento Judicial San Nicolás. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicarlos. Ante novedades, se puede llamar al 0336-4423126, al 911 o escribir a [email protected]. Hasta el momento, no se difundieron fotografías de los menores.

