San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

Durante febrero, San Nicolás recibirá una nueva edición de la Colonia de Robótica, destinada a niños y niñas de 8 a 13 años. La iniciativa se realizará en el CEMPRE, ubicado en Rivadavia 47, y contará con distintas opciones de días y horarios para facilitar la participación de las familias. Opinando San Nicolás

San Nicolás se prepara para recibir una nueva edición de la Colonia de Robótica, destinada a chicos de 8 a 13 años. Durante febrero, los participantes podrán explorar la tecnología de manera práctica, desarrollando robots, autos y proyectos con energía solar, mientras combinan aprendizaje con diversión en un entorno seguro y creativo.

Talleres prácticos de robótica para todas las edades La Colonia de Robótica se realizará en el CEMPRE, ubicado en Rivadavia 47, y ofrecerá distintas opciones de días y horarios para que las familias puedan organizar su participación. Los talleres permiten a los niños armar desde cero dispositivos y sistemas tecnológicos, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo.

Proyectos tecnológicos y soluciones para la vida cotidiana Durante las clases, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar autos, semáforos, robots y soluciones con energía solar, aplicando conocimientos prácticos que se vinculan con la vida diaria y las necesidades de la comunidad. Cada proyecto busca estimular el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de forma innovadora.

Fechas, horarios e inscripciones abiertas La colonia se desarrollará en dos períodos: del 2 al 12 y del 16 al 26 de febrero, con clases dos veces por semana. Las comisiones funcionarán lunes y miércoles o martes y jueves, con turnos de mañana y tarde, entre 9:00 y 20:30. Los interesados ya pueden inscribirse contactando a la cuenta de Instagram @_revolucion.digital.

Compartí esta nota en redes sociales:





