martes 12 de agosto de 2025
    • San Nicolás: adolescente de 15 años en terapia intensiva tras choque entre auto y moto

    Una joven de 15 años sufrió un traumatismo de cráneo tras un choque en San Nicolás. Permanece internada en la UTI del hospital local.

    12 de agosto de 2025 - 08:45
    LaOpinion

    Una adolescente de 15 años permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local, de San Nicolás, luego de sufrir un accidente de tránsito durante la jornada de este lunes, involucrados un automóvil y una motocicleta, en la zona norte de la ciudad.

    La conductora mas joven, resultó herida en estado de gravedad

    El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Dámaso Valdez y Viamonte, donde por causas que se investigan colisionaron un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 25 años, y una motocicleta Honda Wave.

    En la moto viajaban dos menores: la conductora, de 15 años, y una acompañante de 14. Personal del SAME trasladó a la joven conductora al nosocomio, donde fue diagnosticada con traumatismo de cráneo. Interviene en la causa la UFI N° 3.

