San Nicolás: adolescente de 15 años en terapia intensiva tras choque entre auto y moto

Accidente de una motocicleta y un automóvil en San Nicolas. Joven de 15 años herida. LaOpinion

Una adolescente de 15 años permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local, de San Nicolás, luego de sufrir un accidente de tránsito durante la jornada de este lunes, involucrados un automóvil y una motocicleta, en la zona norte de la ciudad.

La conductora mas joven, resultó herida en estado de gravedad El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Dámaso Valdez y Viamonte, donde por causas que se investigan colisionaron un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 25 años, y una motocicleta Honda Wave.

En la moto viajaban dos menores: la conductora, de 15 años, y una acompañante de 14. Personal del SAME trasladó a la joven conductora al nosocomio, donde fue diagnosticada con traumatismo de cráneo. Interviene en la causa la UFI N° 3.

