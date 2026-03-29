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    • San Nicolás acumuló casi 225 mm de lluvia en marzo tras las intensas precipitaciones

    El registro del sábado sumó 76,7 mm en la ciudad y elevó el acumulado mensual a 224,8 mm, con diferencias en las localidades del partido de San Nicolás.

    29 de marzo de 2026 - 08:49
    El partido de San Nicolás registró 76,7 milímetros de lluvia durante el sábado 28 de marzo, según los datos relevados por estaciones meteorológicas y organismos locales. Con este registro, el acumulado mensual en la ciudad alcanzó los 224,8 milímetros.

    El partido de San Nicolás registró 76,7 milímetros de lluvia durante el sábado 28 de marzo, según los datos relevados por estaciones meteorológicas y organismos locales. Con este registro, el acumulado mensual en la ciudad alcanzó los 224,8 milímetros.

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    La ciudad de San Nicolás registró este sábado 28 de marzo un importante volumen de precipitaciones que alcanzó los 76,7 milímetros. Con este nuevo registro, el acumulado mensual trepó a 224,8 milímetros, consolidando un marzo con lluvias significativas en toda la región.

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    Diferencias de precipitaciones entre localidades

    Los datos relevados muestran variaciones en los niveles de lluvia según la localidad. En La Emilia se registraron 26 milímetros, mientras que en General Rojo cayeron 25 milímetros. En Conesa se midieron 14 milímetros y en Erezcano 10 milímetros. En tanto, Campo Salles no reportó datos durante la jornada, aunque su acumulado mensual alcanzó los 118,5 milímetros.

    En el desglose mensual, La Emilia acumula 164 milímetros, General Rojo 135 milímetros, Erezcano 122 milímetros y Conesa 170 milímetros, reflejando una distribución heterogénea de las lluvias.

    Registros oficiales y medición de precipitaciones

    El relevamiento corresponde a mediciones realizadas por distintas estaciones meteorológicas y organismos locales. En San Nicolás, los datos provienen de la estación automática de Avisos Meteorológicos, mientras que en La Emilia se utilizan registros de la planta de bombeo. En Conesa y Erezcano, la información es aportada por la Cooperativa Agrícola local.

    El informe utiliza milímetros como unidad de medida para cuantificar la lluvia caída. En los casos donde no hay datos disponibles se indica “S/D”, mientras que “S/R” refiere a la ausencia de registro.

    En la región, el partido de Ramallo también registró precipitaciones durante la jornada, con 21 milímetros en la ciudad cabecera, 12 milímetros en Villa Ramallo, 25 milímetros en Pérez Millán, 15 milímetros en Villa General Savio y 11 milímetros en El Paraíso.

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