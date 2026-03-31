San Nicolás: PAMI inicia la vacunación antigripal 2026 en farmacias para jubilados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanzó su campaña de vacunación antigripal 2026.

El PAMI puso en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, permitiendo a jubilados y pensionados acceder de manera gratuita a la dosis en farmacias adheridas. Si bien la distribución comenzó semanas atrás, en varias farmacias de la ciudad de San Nicolás aún aguardaban stock, que se espera llegue en los próximos días.

La obra social confirmó que los afiliados podrán aplicarse la vacuna sin necesidad de turno previo ni orden médica. Solo deberán presentar su DNI y credencial en cualquier farmacia de la red PAMI. En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, deberán acreditar su condición con documentación médica.

Desde el organismo recordaron que la vacunación es gratuita y que puede administrarse junto a otras vacunas del Calendario Nacional. La única contraindicación es haber tenido reacciones alérgicas previas a alguno de sus componentes.

El inicio anticipado de la campaña responde al adelantamiento de la circulación de virus respiratorios y a la presencia de nuevas variantes de influenza, como la A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad. El objetivo es fortalecer la inmunidad de los grupos más vulnerables antes del pico invernal.

La vacuna aplicada es trivalente, ya que protege contra dos cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y una de influenza B. Además, el operativo incluye dosis contra la neumonía para reforzar la protección en adultos mayores.

Dónde vacunarse y otras opciones disponibles

Además de las farmacias PAMI, la vacunación antigripal gratuita continúa en el sistema público de salud, incluyendo hospitales y centros de atención primaria. La campaña también alcanza a personal de salud, personas gestantes, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

Para quienes no cuenten con cobertura, la vacuna tiene un costo aproximado de $64.000 en farmacias. En tanto, afiliados que viven en zonas alejadas o residencias serán alcanzados por operativos territoriales organizados por el PAMI.