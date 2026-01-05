martes 06 de enero de 2026
    • San Nicolás: La compra de útiles escolares ya se activó con la Navidad y esperan picos en enero y febrero

    Las librerías de San Nicolás registraron un repunte anticipado en las ventas por aguinaldos y promociones.

    5 de enero de 2026 - 17:04
    Como sucede cada año, en época navideña no fueron pocos los nicoleños que aprovecharon el aguinaldo y las compras y promociones navideñas para equipar a sus hijos con los útiles escolares para el ciclo lectivo 2026.

    Mitre

    La compra de útiles escolares comenzó a activarse en San Nicolás durante las semanas previas a la Navidad, impulsada por el cobro del aguinaldo y las promociones bancarias. Comerciantes del rubro señalaron que, si bien ya hubo un buen nivel de ventas, el mayor caudal se espera para enero y febrero.

    Compras anticipadas para aliviar el gasto escolar

    Como ocurre cada año, muchas familias aprovecharon las fiestas para adelantar la compra de útiles escolares, principalmente con el objetivo de distribuir el gasto y evitar un fuerte desembolso en febrero. Esta modalidad, conocida como “compra hormiga”, permite contar al menos con los elementos básicos para el inicio del ciclo lectivo.

    Desde distintas librerías locales indicaron que, durante los últimos días del año, se registró un movimiento similar al de 2024. “Para las semanas previas a Navidad siempre tenemos muchos clientes que aprovechan descuentos bancarios. Compran lo indispensable y luego completan la lista más adelante”, explicó la responsable de un comercio del rubro.

    Estabilidad de precios y expectativas para el inicio de clases

    A diferencia de otros años, los comerciantes destacaron que en los últimos meses no se produjeron aumentos significativos en los precios, lo que llevó a que algunos clientes optaran por postergar sus compras. Incluso, señalaron que ciertos productos registraron bajas respecto del año pasado.

    “Hay útiles para todos los bolsillos, con marcas económicas y de buena calidad. Hace meses que el rubro muestra cierta estabilidad, en parte por ventas más moderadas, pero estimamos un buen repunte en enero y febrero”, coincidieron desde el sector.

    Entre los precios actuales se encuentran: lápices negros desde $250, lapiceras a $650, gomas de borrar desde $200, reglas de 15 centímetros a $380, adhesivos vinílicos por encima de los $900, correctores a $700 y tijeras desde $1.500. La caja de 12 lápices de colores cuesta alrededor de $1.800, incluso por debajo de los valores del año anterior.

    Mochilas y cartucheras, los productos que más pesan en el presupuesto

    El mayor impacto en el gasto escolar continúa estando en las mochilas y cartucheras. Estas últimas no son indispensables en el nivel secundario, pero sí muy demandadas en primaria, donde los precios van desde los $6.000 hasta más de $30.000, según tamaño y marca.

    En cuanto a mochilas, las de espalda para estudiantes secundarios arrancan en los $20.000, por debajo de los valores del año pasado. Para primaria, los precios parten desde los $65.000, mientras que las mochilas con carro rondan los $80.000 y las de marcas reconocidas superan los $120.000, convirtiéndose en el ítem más costoso de la lista escolar.

