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    • San Nicolás: Docentes eligen jubilarse antes, crece el retiro anticipado en el sector educativo

    En San Nicolás el 70% de los afiliados a un gremio docente opta por el cese por renuncia. Influyen el desgaste laboral y otras coas más.

    29 de marzo de 2026 - 13:18
    Según datos oficiales del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, de los 4330 beneficiarios que tiene actualmente el organismo en San Nicolás, 1965 corresponden a jubilaciones por magisterio (es decir, docentes) y 160 a pensiones por el mismo rubro.

    Según datos oficiales del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, de los 4330 beneficiarios que tiene actualmente el organismo en San Nicolás, 1965 corresponden a jubilaciones por magisterio (es decir, docentes) y 160 a pensiones por el mismo rubro.

    La Nacion

    Una tendencia creciente se consolida entre los docentes bonaerenses y de San Nicolás cada vez más trabajadores de la educación optan por jubilarse antes de alcanzar el haber máximo. Según datos gremiales, el fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos el desgaste laboral, la burocracia previsional y el temor a cambios en las condiciones de retiro.

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    Jubilación anticipada: la opción más elegida

    De acuerdo a datos relevados en San Nicolás, el 70% de los docentes que cumplen los requisitos opta por el cese por renuncia, conocido como jubilación anticipada. Esta modalidad permite retirarse con el 60% del salario en actividad, a diferencia de otros esquemas que alcanzan hasta el 80%.

    Desde el sector gremial explican que esta alternativa, aunque implica resignar ingresos, resulta más rápida en términos administrativos y evita la continuidad laboral mientras se tramita el beneficio, un proceso que puede demorar entre uno y dos años.

    Demoras y condiciones que empujan la decisión

    Uno de los factores centrales es la demora en los trámites jubilatorios. Mientras que el sistema de cierre de cómputos puede extenderse por más de dos años, el cese por renuncia ofrece una salida más inmediata del sistema educativo.

    Además, quienes continúan trabajando mientras esperan la jubilación no ven reflejado ese tiempo adicional en su haber final, lo que desincentiva esa opción. A esto se suma el alivio económico parcial: al cesar, los docentes dejan de abonar ciertos aportes, lo que compensa en parte la reducción del ingreso.

    El desgaste en las aulas y la incertidumbre previsional

    El contexto dentro de las escuelas también influye de manera decisiva. Cambios en la dinámica educativa, mayores exigencias y un rol docente cada vez más amplio generan un desgaste que muchos prefieren evitar en la etapa final de su carrera.

    A su vez, la incertidumbre por posibles reformas previsionales acelera las decisiones. Ante la posibilidad de cambios en la edad o los años de aportes requeridos, muchos docentes optan por asegurarse las condiciones actuales y avanzar con su jubilación en cuanto cumplen los requisitos.

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