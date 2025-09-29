lunes 29 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rutas de la región: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

    De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se llevaron adelante 2.133 operativos de control en rutas provinciales, con la fiscalización de 13.981 unidades.

    29 de septiembre de 2025 - 14:58
    Habrá nuevos operativos de control en rutas de la región.

    En lo que va de 2025 se detectó exceso de peso en rutas provinciales por 3.485.592 kilos, de acuerdo con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante operativos de fiscalización del transporte público y transporte de cargas, en el marco de las acciones destinadas a garantizar la seguridad vial y la correcta circulación en todo el territorio bonaerense.

    Lee además
    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista el Gringo

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»
    La Junta Electoral provincial ratificó la victoria de HECHOS en San Nicolás.

    Escrutinio definitivo en San Nicolas: HECHOS arrasó en las legislativas y tiene 5 bancas del Concejo

    Hasta aquí, en este 2025 se llevaron adelante 2.133 operativos de control, con la fiscalización de 13.981 unidades. Como resultado, se labraron 1.294 actas por diversas infracciones, en cumplimiento de la normativa vigente para transporte terrestre de pasajeros y de cargas.

    "Un vehículo fuera de los valores legales permitidos representa un grave riesgo para la seguridad vial, no gira de la misma manera, el tiempo y la distancia de frenado es otra, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes”, explicó Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense. “Es un peligro innecesario para nuestros ciudadanos", concluyó.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»

    Escrutinio definitivo en San Nicolas: HECHOS arrasó en las legislativas y tiene 5 bancas del Concejo

    Riesgo de paro en transporte escolar en San Nicolás por deudas de la Provincia con prestadores

    20º San Pedro Country Music Festival: cierre con Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 escuelas de line dance

    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder

    San Pedro: familia perseguida y embestida por una camioneta denuncia intento de robo e intento de homicidio

    San Pedro: Recuperan bicicleta robada tras rápida investigación policial

    Baradero: detienen a un joven con pedido de captura en pleno centro

    San Pedro vibró con la inauguración de la 20ª San Pedro Country Music Festival

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista el Gringo

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los vecinos alertaron al servicio de emergencias 911 y se desplegó la Policía del Comando de Patrulla y una ambulancia de Same constataron el fallecimiento de la víctima en el interior de la casa.

    La muerte de una mujer mayor por causas naturales motivó el despliegue de una ambulancia de Same y la Policía
    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: programa de poda en veredas y avenidas

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: programa de poda en veredas y avenidas

    Alexis Chávez arrancó su participación en el Mundial de Nueva Delhi con un séptimo puesto.

    Alexis Chávez séptimo en la final de los 400 metros en Nueva Delhi

    Historias breves de gente común propone un viaje emocional que parte desde lo cotidiano para descubrir lo extraordinario de cada vivencia.
    Cultura y espectáculos

    Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

    Día por día ¿cuándo cobran Jubilados y pensionados del IPS?

    Día por día ¿cuándo cobran Jubilados y pensionados del IPS?