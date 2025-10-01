Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

La Secretaría de Hacienda y Finanzas del municipio de Pergamino informó que desde hoy se encuentra abierta la inscripción para acceder a la eximición en el pago de tasas urbanas, un beneficio destinado a jubilados y pensionados de la ciudad. El plazo para presentar la documentación se extenderá hasta el 30 de octubre de 2025 y el trámite deberá realizarse de manera online a través del Portal Ciudadano, en la dirección: [https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano/eximicion_jubilados.php](https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano/eximicion_jubilados.php).

Desde el área municipal señalaron que esta medida tiene como objetivo acompañar a los adultos mayores que cumplen con los requisitos establecidos, ofreciendo un alivio económico en un contexto donde las tarifas representan una preocupación central para muchos hogares.

Jubilados y pensionados que podrán acceder al beneficio Podrán acceder al beneficio aquellos jubilados o pensionados que no desarrollen actividad laboral y que sean propietarios de un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda propia, o usufructuarios a título gratuito con el mismo fin. También deberán acreditar que el conjunto de ingresos del titular y de su grupo familiar conviviente no supere la suma bruta de 4,5 haberes jubilatorios mínimos o el valor de la canasta básica total definida por el INDEC para un hogar tipo 2, tomándose como referencia el monto que resulte mayor.

La documentación requerida incluye la escritura del inmueble y el DNI del solicitante. En los casos en que el beneficiario no figure como titular, será necesario acreditar el vínculo mediante libreta de matrimonio, partida, certificado de defunción o documentación que lo respalde. También se deberá presentar el DNI y el recibo de cobro de los integrantes del grupo familiar o, en caso de no percibir beneficio previsional, la certificación negativa expedida por ANSES. A su vez, se solicitará la última factura de luz y el último recibo de jubilación o pensión.

A tener en cuenta en el Partido de Pergamino Las autoridades recordaron la importancia de que los interesados presenten la información en tiempo y forma para poder acceder a la eximición en las tasas urbanas. El trámite, remarcaron, es ágil y sencillo gracias a la modalidad online, lo que evita traslados y facilita la gestión desde cualquier dispositivo con acceso a internet. De esta manera, el Municipio de Pergamino busca seguir fortaleciendo las políticas de acompañamiento a los adultos mayores, garantizando que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan y generando un impacto directo en la economía familiar de este sector de la comunidad.

