La muestra de Leandro Erlich que juega con la arquitectura en Buenos Aires

Para junio de 2026 Erlich exhibirá en el Grand Palais de París un proyecto que definirá en las próximas semanas.

Sus obras combinan arte y arquitectura, y convierten lo cotidiano en experiencias inmersivas que alteran la percepción de lo real, desafiando las leyes físicas y lo que creemos posible.

Leandro Erlich es el artista de las ilusiones, el que se mueve en el plano de lo aparente, hasta de lo mágico. La arquitectura y el urbanismo son soportes recurrentes en sus trabajos. En Buenos Aires, exhibe La estrategia de la ilusión, un conjunto de obras, maquetas y registros fotográficos de algunas de sus obras más emblemáticas con las que cautiva a espectadores desde Japón hasta el fin del mundo.

La casa central del banco está emplazada en una torre proyectada en sus últimos años por César Pelli. La cuestión arquitectónica ha estado presente en varias de las exhibiciones anteriores del banco, como la realizada en conjunto con el taller de Clorindo Testa, o las impactantes mariposas caladas de Andrés Paredes que jugaban con las distintas alturas del edificio.

La muestra de Erlich, con curaduría de Andrés Duprat, sigue este camino: sus obras combinan elementos arquitectónicos, ópticos y conceptuales, se confunden con los espacios, invitan al público a interactuar y cuestionar lo que ven, generando un diálogo entre lo real y lo ilusorio.

Hay maquetas de proyectos que se han transformado en clásicos de Erlich como su piscina, que crea la ilusión de estar viendo personas bajo el agua, que se realizó en distintas partes del mundo y tuvo su versión porteña en el marco de su exhibición Liminal de 2015 en Malba.

También se exhibe la maqueta de "Bâtiment", la fachada de un edificio de dos plantas colocado sobre el suelo que la gente puede atravesar y pisar, y al que se le superpone un espejo colgado desde el techo que devuelve el reflejo de los visitantes que se toman fotos como si estuviesen colgados del edificio. La primera versión se realizó en París y luego Erlich hizo una versión porteña para la inauguración de la Usina del Arte, en La Boca.

Maqueta como memoria

Tal como se explica en su sitio web, para el artista es clave que los espectadores, a los que también considera actores, puedan interactuar libremente con una obra que se parece a su entorno cotidiano y no a un ideal.

"Window with ladder" (Venta con escalera) es una de las pocas obras que se exhiben en Macro en su versión maqueta y escultura. Realizada para la Bienal de Nueva Orleans de 2008, luego del tornado Katrina que devastó partes de la ciudad estadounidense, Erlich se inspiró en los escombros y la naturaleza que avanzó sobre éstos. Concibió el frente de una casa en altura representada solo por una ventana y ladrillos y una escalera apoyada sobre ésta. “La idea fue la de una escalera que viene a socorrer a una casa, pero cuando la casa ya no existía”, explica el artista.

En su veta urbanística, Erlich creó su serie de nubes que se exhiben en rectángulos de vidrio similares a peceras. Fueron concebidas por primera vez por una comisión que se le encargó al artista en Japón: crear una obra que sirviera de bloqueador de viento en un complejo de edificios de Tokio.

Mezclarse con el entorno

En tanto, dos obras de Erlich se camuflan en la torre corporativa del banco. Son ascensores que algún distraído puede llegar a confundir con alguno de los reales que trasladan a los empleados a través de los 28 pisos del edificio.

Por un lado, el que presentó en 1994 para el Premio Braque, un ascensor al revés, es decir, recubierto en su exterior de espejos como si se tratara del interior de la cabina y, dentro de ésta, la imagen, nuevamente recreada con espejos creando una ilusión óptica del pozo infinito por el que se traslada.

El segundo ascensor se compone solo de una puerta que abre y cierra y cada vez que lo hace un video recrea el interior con distintos personajes - amigos y familiares- que actuaron de usuarios.

