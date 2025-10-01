Gabinete municipal: Andrés Dall'Occhio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas

Tal como viene informando LA OPINION en sus ediciones anteriores en papel, como así también en la web y redes sociales, este miércoles Andrés Dall’Occhio asumió como nuevo secretario de Hacienda y Finanzas en el marco de los cambios establecidos en el Gabinete municipal. La anterior titular del área, Andrea Lamelas, pasó a desempeñarse como tesorera municipal y en durante la ceremonia recibió de manera simbólica la llave del Tesoro.

Las palabras del intendente Javier Martinez en la asunción El intendente Javier Martínez encabezó la ceremonia y destacó el valor humano y la trayectoria de los funcionarios que forman parte de su equipo: “Para nosotros es una linda jornada, en particular para mí, porque hace tiempo que el municipio se va retroalimentando con funcionarios que surgen de la propia estructura municipal y que tienen en esencia algo en común: ser buenas personas. Eso es lo que más valoramos, porque después todos podemos errar más o menos en la gestión, pero lo importante es que siempre tratamos de rodearnos de gente honesta y comprometida. Premiar el sacrificio, la honestidad, la transparencia, al que se levanta todos los días pensando en un municipio mejor, y Andrés representa eso”.

Martínez puso en valor la responsabilidad con la que el área de Hacienda viene administrando los recursos de los pergaminenses: “Cuando vemos la realidad de otras ciudades en emergencia económica, en Pergamino seguimos creciendo con obras y servicios. Esto es posible porque tenemos un equipo que cuida cada peso que aportan los vecinos, que sabemos lo mucho que cuesta”.

El intendente Javier Martínez junto a su Gabinete municipal. Nuevo integrante del Gabinete municipal Por su parte, Andrés Dall’Occhio juró por su familia y por los ciudadanos del Partido de Pergamino. En sus primeras palabras como secretario de Hacienda, agradeció la confianza del intendente y remarcó la importancia del trabajo en equipo: “Hoy asumo este compromiso con muchas ganas y con la certeza de que no soy yo, sino todo un grupo de personas que hace años trabaja en Hacienda con responsabilidad y transparencia. Cada peso que ingresa al Municipio se convierte en obras y servicios y ese seguirá siendo nuestro norte”.

Visiblemente emocionado, el funcionario recordó su recorrido profesional y personal, y dedicó un agradecimiento especial a su familia, a sus compañeros de trabajo y a sus “padres laborales”, Liliana Buchner y Andrea Lamelas, a quienes reconoció como pilares en su formación. La asunción dejó en claro que Pergamino continuará por el camino de la austeridad, la eficiencia y la administración responsable de los recursos, valores que permiten que la ciudad siga desarrollándose aún en un contexto económico complejo. Verdún, por la tarde En lo que respecta a la asunción de Juan Verdún en Servicios Públicos de Pergamino, el acto tendrá lugar a las 19:30 en la localidad de Alfonzo, pueblo donde el nuevo funcionario se desempeñó como Delegado.

