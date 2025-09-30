martes 30 de septiembre de 2025
    • "Sin patentes": se normalizó la entrega de chapas y advierten con fuertes multas

    Las penalidades para quienes circulen sin patentes o adulteradas llegan hasta 800.000 pesos, según indicaron desde el Ministerio de Justicia.

    30 de septiembre de 2025 - 14:34
    Fuertes multas por adulterar las patentes en los vehículos.

    El Ministerio de Justicia informó que los vehículos que circulen sin patente y sean interceptados por los controles policiales enfrentarán multas que podrían llegar hasta los $800.000. Esto también incluye a los que tienen chapas tapadas o adulteradas, con lo que muchas veces se busca esquivar alguna cámara de fotomulta.

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Adminitrativa del Hospital Municipal

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal
    Una Joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    La medida se da en el marco de la reciente normalización de la entrega de chapas 0 kilómetro, que hasta hace poco registraban faltantes y demoras en todo el país. Al menos, eso informó el Gobierno nacional, aunque en las calles de todo el país aún se ven muchos vehículos con patentes provisorias de papel.

    Desde la cartera conducida por el ministro Mariano Cúneo Libarona remarcaron que tanto los usuarios como las fuerzas de seguridad encargadas de verificar la documentación pueden comprobar si la patente se encuentra disponible para retirar a través de la página de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (www.dnrpa.gov.ar/registros_seccionales/consulta_disponibilidad_chapas) De esta forma, el no tenerla incurre en una infracción que debe ser multada.

    El plazo máximo de vigencia de las patentes provisorias de papel es de 60 días desde la fecha de emisión del documento, que debe estar colocado de manera visible en el parabrisas y en el vidrio trasero en los casos que exista en el vehículo. A partir de esos 60 días, el automotor quedará en infracción si no tiene colocadas las patentes metálicas oficiales. Esta multa puede llegar hasta $800.000 y es una de las más costosas que existen.

    El faltante en las patentes

    La ausencia de las chapas se daba en el marco de un pronunciado repunte en la venta de autos 0km, que en el primer semestre de 2025 alcanzó niveles récord y en los primeros ocho meses del año ya acumulan 444.041 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 65,6% respecto de 2024.

    Este faltante de chapas tuvo sus primeros indicios hacia mediados de 2023 en medio de las restricciones a las importaciones, porque la impresión de ese documento requiere de materiales que no se fabrican en Argentina. Y se agravó hace casi un año, con el cierre del área de la Casa de la Moneda encargada de fabricarlas. A esto se sumó la decisión de cerrar más de 130 sedes del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) y avanzar con la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA)

    De acuerdo con diversas fuentes vinculadas con el mercado automotor y con asociaciones de gestores, habría en circulación 180.000 rodados sin patente (autos, motos y otros vehículos) y unos 410.000 con patentes provisorias ("de papel").

    Sin embargo, desde la administración libertaria niegan que esto sea un problema. “El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0 kilómetro, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector", detallaron desde el ministerio, y subrayaron: “Está totalmente regularizada la entrega de chapas patentes de 0km. En este momento tenemos un stock de más de 55 mil chapas para los 0 kilómetros”.

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Roban en la casa de Gustavo Laurino durante el San Pedro Country Music Festival

    San Nicolás lanzan Academia Siguiente Nivel 2, con la creación de videojuegos 3D en Godot

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»

    Rutas de la región: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

    Escrutinio definitivo en San Nicolas: HECHOS arrasó en las legislativas y tiene 5 bancas del Concejo

    Riesgo de paro en transporte escolar en San Nicolás por deudas de la Provincia con prestadores

    20º San Pedro Country Music Festival: cierre con Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 escuelas de line dance

    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder

    Una Joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio
    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    Provincias Unidas en Puerto Madryn: críticas al Gobierno, respaldo a la producción y apertura al diálogo

    Provincias Unidas en Puerto Madryn: críticas al Gobierno, respaldo a la producción y apertura al diálogo

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI