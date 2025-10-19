Confirmaron la detención de la mujer que hizo compras con la tarjeta robada a una médica en el Hospital

La mujer aprovechó que la médica dejó por unos instantes el consultorio para sustraer la billetera y luego utilizó las tarjetas bancarias para hacer compras.

El Juzgado de Garantías convalidó la detención de una mujer acusada de haber utilizado las tarjetas de crédito y débito robadas a una médica del Hospital San José , quien había sufrido el hurto de su billetera mientras atendía a pacientes en los consultorios del centro de salud el pasado miércoles.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, quien desde las primeras horas del hecho dispuso una serie de diligencias urgentes para identificar a la autora. Entre ellas, instruyó a personal policial para que recolectara registros fílmicos de los locales comerciales donde se efectuaron compras en los horarios coincidentes con las operaciones detectadas en el sistema bancario.

El relevamiento de cámaras de seguridad resultó decisivo: en varios videos se observaba claramente a la misma mujer realizando compras con las tarjetas sustraídas, lo que permitió su identificación y posterior ubicación. Ante la contundencia de las pruebas, el fiscal Mastorchio solicitó un allanamiento de urgencia por peligro en la demora, medida que fue ejecutada el jueves al mediodía por personal policial en el domicilio de la sospechosa.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron prendas de vestir coincidentes con las que llevaba puestas al momento de realizar las compras, además de evidencias vinculadas a los productos adquiridos en distintos comercios. La mujer fue trasladada aprehendida a la Comisaría Primera, y desde allí quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Confesión ante el fiscal

fiscal Nelson Mastorchio e instructora judicial Maria Jose Suarez.jpg La instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio indagaron a la sospechosa y confesó las compras con las tarjetas sustraídas. ARCHIVO LA OPINION

En la mañana del viernes, en el sexto piso del edificio de Fiscalía, el fiscal Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez encabezaron la audiencia de declaración indagatoria. En esa instancia, la mujer reconoció haber utilizado las tarjetas robadas para realizar múltiples compras. Según trascendió, no pudo sostener una versión alternativa frente a las imágenes fílmicas que la incriminaban de forma directa, ni frente a la coincidencia entre su vestimenta y los elementos secuestrados en su casa.

Fuentes judiciales señalaron que la imputada admitió también haber tomado la billetera de la médica dentro del hospital, aprovechando un momento en que la profesional salió brevemente del consultorio, posiblemente para tomar agua o ir al baño. La investigación determinó que la sospechosa no era paciente del servicio médico, sino que habría estado deambulando por los pasillos del hospital y aprovechó la distracción para sustraer el objeto personal.

Compras en comercios

De acuerdo con la información reunida por la Fiscalía 3, las tarjetas fueron utilizadas en varios locales comerciales y supermercados de la ciudad, entre ellos el supermercado Vea y otros negocios del centro y de barrios cercanos. En la mayoría de los casos, los empleados no solicitaron documentación de identidad al momento de concretar las compras, lo que facilitó el uso de las tarjetas sustraídas.

El fiscal Mastorchio adelantó que se investiga además el rol de los comercios donde se concretaron las operaciones, a fin de determinar si se cumplió con los procedimientos de verificación exigidos por las entidades financieras. Aparentemente no les habrían pedido el documento de identidad para validar que fuera ella.

Detención confirmada

Tras la indagatoria y la confesión de la acusada, la Fiscalía 3 solicitó al Juzgado de Garantías que convirtiera la aprehensión en detención formal y que convalidara los secuestros realizados durante el allanamiento, pedido que fue aceptado este viernes por el juez interviniente.

La mujer permanece detenida mientras la fiscalía avanza con la calificación legal de los hechos, que hasta el momento comprenden los delitos de hurto simple y estafas reiteradas en concurso real.

Compras en el supermercado

La mujer acudió al supermercado Vea de 9 de Julio y Castelli a adquirir productos alimenticios, de higiene personal y de limpieza para la casa. Además, recorrió otros comercios de indumentaria, bazar y de electrodomésticos a realizar compras.