sábado 25 de octubre de 2025
    • Cierre definitivo del supermercado Vea en San Pedro: qué pasará con los 30 trabajadores afectados

    El grupo Cencosud confirmó el cierre de la sucursal de Vea en San Pedro. El sindicato y el municipio gestionan indemnizaciones, obra social y posibles reubicaciones para los 30 empleados.

    25 de octubre de 2025 - 10:42
    Cierre definitivo del supermercado VEA en San Pedro: que pasará con los 30 trabajadores afectados

    LAOPINION

    Las versiones que circulaban desde hace meses en San Pedro se confirmaron oficialmente: la sucursal del supermercado Vea, perteneciente al grupo Cencosud, cerrará definitivamente sus puertas, afectando a 30 trabajadores. La decisión, comunicada esta semana, pone fin a una etapa de incertidumbre y activa gestiones gremiales y municipales para contener el impacto laboral

    Una decisión empresarial que impacta en San Pedro

    El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) confirmó que la medida responde a una reestructuración nacional del grupo chileno Cencosud, que ya cerró unas veinte sucursales de Vea, Easy y Blaisten en distintas provincias.

    Pese a las gestiones del gremio y del Municipio, la empresa ratificó su decisión de bajar la persiana en San Pedro.

    Marcelo Mosteiro, secretario general del SEC local, explicó que la empresa comunicó oficialmente el cierre para la próxima semana, asegurando que los empleados “cobrarán las indemnizaciones correspondientes a un despido sin justa causa”.

    Déficit y reestructuración: los argumentos de Cencosud

    Según detalló Mosteiro, Cencosud atribuyó el cierre a un déficit operativo sostenido y al alto costo del alquiler, que pasará de 18 a 34 millones de pesos mensuales. “Es un monto imposible de sostener con el margen actual de ganancias”, indicó el dirigente.

    El sindicalista remarcó que la decisión desconoce el repunte estacional de ventas que suele registrarse en los meses de verano, cuando aumenta el consumo por el movimiento turístico. “Es una época en la que el supermercado mejora las ventas, pero no se tuvo en cuenta”, sostuvo.

    Caída del consumo y cambio de hábitos

    El cierre de Vea también refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo. Mosteiro describió una “caída total” en las ventas, producto de la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo.

    “Antes la gente llenaba el chango; hoy compra lo del día. El ajuste lo hacen los laburantes y los jubilados”, afirmó.

    Desde el gremio advierten que la medida no solo implica la pérdida de empleos, sino también un impacto social importante en una comunidad donde cada fuente laboral cuenta.

    Gestiones gremiales y acompañamiento a los trabajadores

    El Sindicato de Empleados de Comercio y el Municipio de San Pedro realizaron gestiones para intentar revertir el cierre o lograr una prórroga, aunque sin éxito.

    Ahora el foco está puesto en garantizar las indemnizaciones completas, evitar que la empresa invoque un procedimiento preventivo de crisis y asegurar la continuidad de la obra social OSECAC.

    Los trabajadores recibirán acompañamiento para acceder al seguro de desempleo, que ronda los 300 mil pesos mensuales, y se exploran alternativas de reubicación en otras cadenas del rubro.

    “Es difícil, hay mucha demanda y poca oferta laboral, pero vamos a acompañarlos en todo”, concluyó Mosteiro.

