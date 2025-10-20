lunes 20 de octubre de 2025
    • Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San Pedro

    Un adolescente de 18 años fue detenido tras evadir un operativo de control en motocicleta y embestir a un inspector, que sufrió lesiones leves.

    20 de octubre de 2025 - 10:29
    LAOPINION

    En la madrugada de ayer, personal policial intervino en un operativo en San Pedro tras un incidente en el que un joven de 18 años, que intentó evadir un control de tránsito en motocicleta, atropelló a un inspector municipal, provocándole heridas leves.

    El hecho ocurrió durante un operativo de control

    El episodio tuvo lugar en la intersección de avenida Juan de Garay y Bottaro, donde se realizaba un control de tránsito. El joven, a bordo de una motocicleta de 110 cc color rojo, intentó esquivar el operativo y terminó impactando contra un trabajador municipal de 35 años, perteneciente al área de Inspección.

    El empleado sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar. Personal municipal logró reducir al conductor hasta la llegada de efectivos policiales.

    Intervino la Justicia local

    Por disposición de la Fiscalía de San Pedro, el motociclista fue notificado de la causa y trasladado al sector de calabozos, a la espera de ser remitido a sede judicial.

    La motocicleta fue secuestrada por personal de Inspección General de Tránsito y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local.

