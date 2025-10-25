sábado 25 de octubre de 2025
    • Avanza la construcción de la nueva pileta y la restauración del ex Mansa Lyfe en San Pedro

    El intendente Cecilio Salazar supervisó los trabajos en La Rueda Beach, destacando la inversión privada y el impulso turístico que busca reactivar un espacio histórico de la ciudad.

    25 de octubre de 2025 - 13:05
    LAOPINION

    La Municipalidad de San Pedro, junto al concesionario Javier Muñoz, avanza en la construcción de una nueva pileta y la restauración del ex Mansa Lyfe, actual La Rueda Beach, con el objetivo de revalorizar un espacio emblemático de la costa sampedrina. El proyecto combina inversión privada y planificación municipal para fortalecer el turismo local

    Supervisión de las obras y próximos avances

    El intendente Cecilio Salazar recorrió el predio acompañado por miembros de su gabinete y por el empresario responsable de la concesión.

    Durante la visita, el jefe comunal observó los avances de la obra y dialogó sobre los próximos pasos del proyecto, que incluye el reacondicionamiento integral del restaurante, la finalización de la pileta y la modernización de los espacios comunes.

    Inversión privada y desarrollo turístico local

    Salazar destacó el rol del sector privado como motor de desarrollo para la ciudad y subrayó que, pese al contexto económico nacional, San Pedro continúa generando obras y proyectos turísticos gracias a la articulación público-privada.

    “El objetivo es recuperar espacios históricos, atraer visitantes y sostener la actividad económica local”, expresó.

    Además, el intendente anticipó que el municipio evalúa nuevas inversiones en la zona costera, como la recuperación del predio del Tiro Federal, dentro de una estrategia integral para potenciar la ribera sampedrina.

    Compromiso con la comunidad

    Por su parte, Javier Muñoz afirmó que el complejo mantendrá sus puertas abiertas a toda la comunidad con tarifas accesibles para los vecinos, garantizando un equilibrio entre el turismo y el uso social del espacio.

    “El proyecto busca combinar la actividad turística con acciones solidarias hacia instituciones locales”, señaló el empresario.

    Un plan para reactivar la costa sampedrina

    La recuperación del ex Mansa Lyfe, ahora La Rueda Beach, se enmarca en el plan municipal de puesta en valor de la infraestructura turística y en la consolidación de San Pedro como destino regional.

    El proyecto no solo devuelve vida a un sitio emblemático, sino que refuerza la identidad costera de la ciudad y su proyección como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

