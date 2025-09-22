Robaron una moto 110 de la puerta de una casa en Baradero y la policía investiga

Una vecina de Baradero sufrió el robo de su motocicleta durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió en la zona de Bolaños, cuando delincuentes se llevaron una moto 110 que estaba estacionada en un pasillo compartido entre varios departamentos. La víctima denunció el hecho y la policía ya inició la investigación.

Baradero volvió a ser escenario de un episodio de inseguridad urbana que afecta directamente a la vida cotidiana de sus vecinos. Durante la madrugada del domingo, una moto de 110 cc fue robada de la puerta de una vivienda ubicada sobre la calle Bolaños al 3300 , entre San Lorenzo y Casimiro Liaudat, en las inmediaciones del Centro Tradicionalista El Resero.

La víctima del hecho es Karen Rojas , vecina del lugar, quien relató con angustia cómo descubrió el robo al despertar. “ Me levanté y vi que no estaba más , no podía creer cuando vi que no estaba. La verdad que es una situación difícil porque con la moto se manejaba para todos lados ”, explicó.

Según su testimonio, la motocicleta Mondial, color negra , se encontraba estacionada en un pasillo libre que comparten varios departamentos. El lugar no contaba con cerramiento específico ni medidas adicionales de seguridad. “ Yo la tenía a un costado, afuera ; hay un pasillo que es libre donde pueden entrar porque son varios departamentos. Desde que no salí más afuera, la dejé a un costado. Me voy a acostar y cuando me levanté, no la vi más a la moto”, agregó.

El hecho

El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes vienen reclamando una mayor presencia policial en la zona y políticas de prevención efectivas. Algunos residentes aseguran que este tipo de robos se está volviendo frecuente y afecta la sensación de tranquilidad barrial.

Desde la comisaría local se informó que ya se inició una investigación para dar con los responsables. La policía trabaja en el análisis de cámaras de seguridad cercanas y la recolección de testimonios que puedan ayudar a identificar a los autores del robo. También se está intentando reconstruir el horario exacto en que ocurrió el hecho.

Autoridades recomendaron a la comunidad reforzar las medidas de seguridad domésticas, evitar dejar vehículos sin resguardo y denunciar de inmediato cualquier movimiento sospechoso en los barrios. Además, solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre la moto o sus autores se comunique con la comisaría.

Este nuevo hecho se suma a una serie de robos menores registrados en la ciudad en los últimos meses, lo que vuelve a encender las alarmas en Baradero. La sensación de vulnerabilidad y la falta de respuestas estructurales siguen siendo parte del malestar cotidiano de muchos vecinos.