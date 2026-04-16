Robo de cables y conexiones clandestinas: detuvieron en flagrancia a un sujeto haciendo puente

Pergamino: secuestraron 165 metros de cables y detuvieron a un hombre de 54 años por robo y conexión clandestina de energía eléctrica

Pergamino: secuestraron 165 metros de cables y detuvieron a un sujeto de 54 años por robo y conexión clandestina de energía eléctrica

Un sujeto de 54 años fue detenido por personal de la DDI mientras realizaba una conexión clandestina al tendido eléctrico en la zona de quintas. La investigación lo vincula con el robo de cables, tras constatarse el faltante de más de 150 metros en el sector.

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El sospechoso fue aprehendido en flagrancia por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino, acusado de realizar una conexión ilegal al tendido eléctrico y de estar vinculado al robo de más de 150 metros de cable preensamblado en la zona de quintas, al oeste de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves, durante tareas investigativas que los efectivos desarrollaban en ese sector, donde detectaron el faltante de cableado perteneciente a la red eléctrica en inmediaciones de la intersección de San José y avenida Alsina. A partir de esa anomalía, los investigadores intensificaron el relevamiento en el área.

Minutos después, al avanzar por calle San José en dirección a avenida Jáuregui, los uniformados observaron a un sujeto subido a una silla mientras manipulaba cables eléctricos. La escena llamó la atención de los agentes, quienes descendieron del móvil para identificarlo en el marco de las facultades que otorga el artículo 222 del Código Procesal Penal.

Durante la inspección, los efectivos constataron que el medidor del inmueble presentaba una conexión clandestina —conocida comúnmente como “puente”— que permitía el suministro irregular de energía eléctrica. Además, se verificó que los cables utilizados coincidían con el material denunciado como sustraído previamente.

Ante esta situación, la Fiscalía interviniente, a cargo del titular de la UFI y J N° 2, avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión del sospechoso, imputado por los delitos de robo agravado por escalamiento y hurto de energía eléctrica en concurso real.

En el operativo, los investigadores secuestraron un total de 165 metros de cable preensamblado, elemento considerado clave para el avance de la causa. El hombre quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar si existen otros hechos similares en la zona.

Las autoridades destacaron la importancia de las tareas investigativas preventivas, que permitieron detectar la maniobra ilícita y avanzar en el esclarecimiento del robo de infraestructura eléctrica, un delito que genera importantes perjuicios tanto económicos como en la prestación del servicio.