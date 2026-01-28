Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos

Rescate Equino San Nicolás inició trabajos de mejora en una casita destinada a la recuperación de caballos rescatados y lanzó un pedido solidario a la comunidad para reunir materiales en desuso que permitan acondicionar el lugar. Fcebbok Rescate Equino San Nicolás

El equipo de Rescate Equino San Nicolás lanzó un pedido solidario para la comunidad con el objetivo de recolectar materiales en desuso y mejorar un espacio destinado a la recuperación de caballos rescatados. La iniciativa busca asegurar un entorno seguro y confortable para animales que fueron víctimas de maltrato.

Materiales solicitados para la rehabilitación de caballos Desde la organización explicaron que necesitan pintura, telas, baldes, escobas, herramientas, sogas, alambre, escaleras y cemento abierto en buen estado. Todo lo recolectado permitirá acondicionar la casita donde los caballos reciben cuidados y terapias de rehabilitación tras situaciones de abandono o maltrato.

Trabajo voluntario y costos elevados Rescate Equino está integrado por voluntarios de San Nicolás que trabajan de manera solidaria en el rescate y rehabilitación de equinos. La atención veterinaria, alimentación y mantenimiento de los animales implican gastos importantes, por lo que el acompañamiento de la comunidad resulta fundamental para sostener el proyecto.

Cómo colaborar y coordinar donaciones para estar seguro El equipo de Rescate Equino destacó que cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la organización para coordinar la entrega de materiales y asegurar que cada donación se destine a mejorar las condiciones de los caballos en recuperación.

